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Европа нашла новый путь доставки российского газа
В Болгарии планируют построить газопровод, по которому российский энергоноситель будет поступать в Европу в обход Украины. Об этом сообщает DW. (Напомним, накануне очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией завершился безрезультатно.)fakty.ua/318 466
Болгарская государственная компания заключила контракт на строительство трубопровода — от границы страны с Турцией до границы с Сербией. Магистраль будет подключена к «Турецкому потоку». В результате Европа получит российский газ без транзита через Украину. Проект получил неофициальное название «Балканский поток».
Оператор «Булгартрансгаз» заключил контракт с консорциумом Arkad из Саудовской Аравии. По условиям договора, будет проложен трубопровод протяженностью 474 км. Стоимость проекта — 1,1 млрд евро.
Это решение обеспечит доступ российского газа в Сербию, Венгрию и Австрию. В дальнейшем предполагается транспортировка энергоносителя также в страны Южной и Центральной Европы. Все поставки будут выполняться в обход газотранспортной системы Украины. Предполагаемые убытки нашей страны в результата предстоящего ввода в действие «Балканского потока» составят около 3 млрд долларов каждый год.
Между тем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что с сентября стоимость тысячи кубометров газа для населения Украины будет снижена на 115 гривен. fakty.ua/317 282 Об этом он сказал на заседании Согласительного совета.
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