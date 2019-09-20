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Под Киевом внедорожник влетел в автобус, есть жертвы: фото с места ЧП
Жуткое ДТП произошло около 22:00 в четверг, 19 сентября, на 51 километре трассы Киев — Одесса. По словам очевидцев, 40-летний водитель престижного внедорожника Audi-Q7 врезался в стоявший в крайней правой полосе автобус, который оказался участником другого ДТП. В момент столкновения 43-летний водитель автобуса находился в салоне, а пассажиров в нем не было.
Удар был настолько сильным, что внедорожнику буквально смяло весь перед. К сожалению, водитель Audi получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Полиция устанавливает причины жуткого ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что под Одессой произошло масштабное происшествие: столкнулись две маршрутки, пострадали 19 человек.
«ФАКТЫ» также сообщали о ДТП под Львовом, где микроавтобус въехал в остановку.
Фото специально для «ФАКТОВ» Василия ТАЛЬСКОГО
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