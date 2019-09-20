За уши не оттянуть: вкуснейшие блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво

Стиль жизни

Спустя восемь лет успешных эфиров «МастерШеф» (СТБ) судья проекта, шеф-повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво, представил собственное кулинарное шоу «Прокинься з Ектором». В каждом выпуске ведущий приглашает на свою кухню звездного гостя. Расспросив его о кулинарных пристрастия, Эктор находит блюдо или продукт, который совершенно не нравится гостю. А затем пытается перевоспитать его вкус. Ранее Эктор Хименес-Браво признался, что ему очень нравится украинская кухня, за исключением «селедки под шубой».

Одной из первых на кухню Эктора пришла звезда «Крепостной», известная украинская актриса Олеся Жураковская. В сериале она играет кухарку в панском доме, готовит для хозяев всевозможные деликатесы, а в реальной жизни, как оказалось, ненавидит главный осенний украинский продукт — тыкву. Специально для актрисы Эктор разработал необычные рецепты, где главный ингредиент — тыква.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Эктор Хименес-Браво рассказал, какие украинские продукты нравятся ему больше всего, почему полезна тыква и какие блюда можно из нее приготовить.

— Я обожаю украинские продукты, — признался Эктор. — Особенно те, что выращивают на своих огородах бабушки и продают на базарах. В начале лета я покупаю клубнику, а потом жду сезона херсонских арбузов. Мне нравится гречка, а вот от сливочного масла и муки я отказался совсем. Люблю все овощи, в том числе и ароматную тыкву. В ней масса полезных веществ, особенно для глаз. Как оказалось, в тыкве в пять раз больше каротина, чем в моркови! Признаться, я был удивлен, когда узнал, что Олеся Жураковская не любит блюда из тыквы. Думал, что этот продукт очень популярен в Украине. Тем более что тыква достаточно проста в приготовлении. Правда, у всех людей разный вкус, и я могу понять Олесю. Тем не менее я попытался ее переубедить, приготовив для гостьи авторские блюда из тыквы.

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— Это означает, что их сложно готовить?

— Совершенно нет! Тыква — продукт самодостаточный, сочный, ароматный. Ее не надо чем-то дополнительно украшать. Просто есть небольшие секреты в приготовлении блюд из этого продукта, если их учитывать, то эти блюда полюбит каждый! Ну или почти каждый.

— В чем же секрет?

— В приправах, которые придают тыкве разные вкусовые оттенки. Например, лучшее добавление к тыквенному супу — карри. Рецепт этого блюда совершенно прост.

Тыквенный суп Ингредиенты: Тыква 500 граммов Лук 100 граммов Чеснок 20 граммов Лемонграсс 15 граммов Красная карри-паста 20 граммов Вода, лайм 30 грамм, кинза 50 грамм, имбирь 10 грамм. Чтобы приготовить суп, тыкву надо нарезать кубиками, лук и чеснок мелко нарубить. Овощи отправить в сотейник, обжарить в течение нескольких минут, посолить и поперчить. Затем добавить полстакана воды и протушить. Кинзу мелко нарезать. Когда тыква станет мягкой, добавить в сотейник кинзу и перебить всю массу в пюре. К супу добавить пасту карри, оставить сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, довести суп до густоты. В конце влить 200 граммов кокосового молока и сок лайма. Чтобы суп красиво смотрелся на тарелке, украсить его зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

— А если хочется приготовить из тыквы что-нибудь особенное?

— Тогда предлагаю сделать тортелини. Это итальянские пельмени из пресного теста. Традиционно их готовят с мясом, сыром или овощами. Я же предлагаю сделать тортелини с тыквой и ореховым соусом. Правда, надо быть готовым к тому, что это блюдо потребует от вас немало времени.

Тортелини Тесто: Вода 240 миллилитров Оливковое масло 40 миллилитров Соль 25 граммов Куркума 25 граммов Мука семола (крупного помола из пшеницы) 1 килограмм Желток 10 штук Начинка: Тыква 500 граммов Чабрец 10 граммов Соль, перец, сахар, мускатный орех Соус: Грецкий орех 100 граммов Сливочное масло 70 граммов Шалфей 10 граммов Соль, сахар, перец, пармезан Начинать готовить надо с тыквы. Ее нарезаем кубиками и отвариваем до мягкости. Отвар оставить для варки тортелини. К тыкве добавить специи и сделать пюре. Дать ему остыть до комнатной температуры. Смешать все ингредиенты для теста и вымесить однородное тесто. Тонко раскатать и вырезать одинаковые кружочки. В центр теста положить чайную ложку пюре. Слепить тортелини. Отварить их в той воде, в которой варилась тыква. Для соуса в сковороде растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарубленные орехи и несколько листочков шалфея. На соус выложить тортелини и прогреть их в соусе в течение двух минут. При подаче тортелини щедро посыпать их пармезаном. Если вы подадите такое блюдо вашим гостям, то, поверьте, они будут в восторге и сразу даже не догадаются, что за начинка в этих «пельменях». А потом их просто нельзя будет за уши оторвать от этой вкуснотищи!

— Что же можно приготовить из тыквы на десерт?

— Это мой любимый тыквенный пирог с крем-сыром. Его пряный вкус напоминает мне о детстве.

Тыквенный пирог с крем-сыром Тесто: Сливочное масло 150 граммов Мука 250 граммов Сахар 100 граммов Желток 1 штука Сливочная начинка: Сливочный крем-сыр 200 граммов Сахарная пудра 20 граммов Сливки 30 граммов Тыквенная начинка: Тыквенное пюре 200 миллилитров Молоко 50 миллилитров Желток 1 штука Сахар 40 граммов Сливки 100 миллилитров Кукурузный крахмал 40 граммов Мускатный орех, корица Начать с теста. Все ингредиенты следует смешать и вымесить до однородного состояния. Затем дать отдохнуть тесту 15 минут, а далее раскатать его в пласт толщиной 0,5 см. Вырезать кружок, который будет служить основанием пирога. Отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. В это время крем-сыр взбить со сливками и сахарной пудрой. Тыкву нарезать кубиками и отварить. Воду слить, тыкву перебить в однородное пюре. В пюре добавить корицу и мускатный орех, сливки, крахмал и сахар. Перелить массу в сотейник и довести на небольшом огне до густой консистенции. Затем дать остыть до комнатной температуры. Крем и тыквенную массу послойно аккуратно выложить на корж. Пирог можно украсить ягодами. Поверьте, он достоин того, чтобы украсить самый изысканный ужин.

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