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Два гола чемпиона мира принесли «Днепру-1» победу над «Карпатами: видеообзор матча
В пятницу, 20 сентября, на «Днепр-Арене», где недавно играла сборная Украины, стартовала программа 8-го тура украинской премьер-лиги (УПЛ).
Чемпионат Украины. 8-й тур
«Днепр-1» — «Карпаты» (Львов) — 2:0 (Супряга, 27, 70, с пенальти). Молодежные составы — 2:2.
К первому в истории очному противостоянию подопечные Дмитрия Михайленко и Романа Санжара подошли, имея в активе по восемь очков и деля в турнирной таблице УПЛ 7--8-е места. В поединке с обоюдными шансами на успех совершенно заслуженно удачливее оказались футболисты «Днепра-1». Победу хозяевам поля принес «дубль» восстановившегося после травмы чемпиона мира в составе сборной Украины U20 Владислава Супряги, забившего по мячу в каждом из таймов (напомню, что контракт футболиста принадлежит киевскому «Динамо»).
По крайней мере, на сутки новичок премьер-лиги поднялся в турнирной таблице на пятое место, а «Карпаты» опустились на девятое.
Положение команд:
1. «Шахтер» — 21 очко (7 матчей);
2. «Десна» — 14 (7);
3. «Александрия» — 12 (7);
4. «Заря» — 11 (7);
5. «Днепр-1» — 11 (8);
6. «Колос» — 10 (7);
7. «Динамо» — 8 (6);
8. «Мариуполь» — 8 (6);
9. «Карпаты» — 8 (8);
10. «Ворскла» — 7 (7);
11. «Львов» — 6 (7);
12. «Олимпик» — 2 (7).
В 8-м туре премьер-лиги сыграют также: «Львов» — «Олимпик», «Заря» — «Мариуполь» (21 сентября), «Десна» — «Шахтер», «Ворскла» — «Динамо» и «Колос» — «Александрия» (22 сентября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, «Динамо» в матче Лиги Европы против «Мальме» прервало шестиматчевую серию без побед.
Фото СК «Днепр-1»
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