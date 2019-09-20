Спорт

Без Коваленко и Шепелева: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией

В пятницу, 20 сентября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал состав команды, которая будет готовиться к отборочным матчам Евро-2020 против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве).

В предстоящих встречах тренерский штаб «желто-синих» рассчитывает на 21 футболиста: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтер»); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Еще шесть футболистов включены в резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все — «Динамо»), Виктор Коваленко («Шахтер»), Роман Безус («Гент», Бельгия) и Евгений Шахов («Лечче», Италия).

Тренировочный сбор украинская команда начнет 7 октября в Харькове.

Напомним положение команд в отборочной группе Евро-2020: 1. Украина — 13 очков (5 матчей); 2. Португалия — 8 (4); 3. Сербия — 7 (5); 4. Люксембург — 4 (5); 5. Литва — 1 (5).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украина в спарринге с Нигерией отыграла два мяча за одну минуту.

Фото ffu.ua



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