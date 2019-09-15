21 сентября 2019

Летним вечером по обочине дороги номер 5 в городке Ловилл, штат Мэн, шёл человек средних лет. Мимо проносились машины, но он не обращал на них никакого внимания. Он был погружён в размышления. Где ему было знать о том, что в километре от него в ту же сторону двигалась большая фура, за рулём которой был не совсем нормальный водитель по имени Брайан Смит. Приближаясь к одинокому прохожему, Брайан потянулся на заднее сидение, чтобы отогнать от холодильника с мясом своего ротвейлера. Сбитый им в этот момент человек улетел на 14 футов в придорожную яму… Врачи, осмотревшие доставленного в госпиталь пациента, поспешили вынести ему приговор: не жилец. Но всё вышло по-другому. Перенеся за десять дней пять сложнейших операций и переживший ужас угрозы ампутации полностью раздробленной, но затем чудом всё-таки спасённой хирургами ноги, больной на удивление быстро пошёл на поправку.

Это событие, произошедшее ровно 20 лет назад, знаменитый американский писатель Стивен Кинг (а пострадавшим в результате наезда прохожим был именно он) опишет в нескольких своих произведениях, включая роман «'Тёмная башня'' и сценарий сериала «'Королевский госпиталь''. Да, 20 лет назад жизнь любимого миллионами читателей «'Короля ужасов'' (как нередко именуют Стивена Кинга его поклонники) могла оборваться столь нелепо и прозаично. И сегодня, 21 сентября 2019 года, ему не довелось бы отмечать свой 72-й день рождения. Впрочем, жизнь его могла оборваться не один раз ещё в раннем детстве, когда мальчику пришлось пережить несколько страшных заболеваний, из которых он выкарабкался благодаря маминой заботе и мучительным процедурам, связанным с проколами барабанной перепонки. Вот тогда-то он и увлёкся литературой, посвящённой ужасам и страхам. Вот тогда-то он и сам начал писать рассказы, на этих ужасах и страхах построенные.

Его любимыми произведениями были «'Байки из склепа'', «'Гробница ужасов'', «'Безумие''. Его любимыми фильмами были «'Тварь из Чёрной лагуны'', «'Я был подростком-оборотнем'' и «'Земля против «'летающих тарелок''. В таком же духе были написаны и первые его рассказы, за которые он получил от матери целый доллар (по 25 центов за рассказ). Уже поступив в университет штата Мэн, Стивен по-прежнему получал присылаемые матерью 5 долларов в неделю, догадываясь о том, что мама отдаёт ему последнее. А он в это время так и не научился ещё зарабатывать на жизнь литературным трудом. За рассказ «'Я был подростком, грабившим могилы'', опубликованный в журнале, с ним рассчитались несколькими экземплярами… Так могло продолжаться долго, если бы на жизненном пути Стивену не встретилась очаровательная Забита, школьная учительница, ставшая его женой и настоящим другом. Найдя в мусорной корзине черновик романа «'Кэрри'', выброшенный туда Кингом, она буквально заставила мужа дописать его и отнесла произведение издателям. Аванс составил 2500 долларов. А вскоре за авторские права издательство заплатило начинающему писателю ещё 200 тысяч долларов. Стивен Кинг и его семья потихоньку начали выкарабкиваться из жуткой нищеты, в которой они промучилась много лет… Остались в прошлом отчаяние и алкоголь, изнурительная ночная работа в прачечной и наркотики. Стивен Кинг начинал новую жизнь.

Сейчас он всемирно известный автор 50 романов и 200 рассказов, изданных почти 350-миллионными тиражами. Сейчас он счастлив в многодетном браке и сказочно богат. Сейчас он ежегодно получает множество литературных премий и кинонаград. Сейчас он позволяет себе публично запрещать президенту Дональду Трапу смотреть фильм «'Оно'', сопровождая этот запрет словами «'Никаких тебе клоунов…'' Он многое сейчас может себе позволить. Кроме одного. Каждый день он продолжает писать не меньше 2000 слов, работая от 4 до шести часов. «'Я просто не могу себе представить, что не буду заниматься тем, чем занимаюсь…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.