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Тройное ДТП на Полтавщине: погибли два человека (фото)
В Миргороде Полтавской области в ночь на 21 сентября случилось тройное ДТП: столкнулись легковой «Форд Мондео», полный пассажиров микроавтобус «Мерседес Вито» и внедорожник «Ховер».
Столкновение произошло на улице Хорольской. И автомобили, и микроавтобус были сильно повреждены. Сильнее всего досталось «Форду»: автомобиль стал грудой металла, 40-летние водитель и пассажирка погибли.
В «Мерседесе» на момент столкновения находились семь человек, в том числе ребенок. Двоим пассажирам понадобилась госпитализация ввиду тяжелых травм.
Водитель внедорожника «Ховер» не пострадал. Полиция устанавливает причины и виновника ДТП.
Напомним, с 21 сентября в Украине вводятся новые бланки полиса «автогражданки». А «ФАКТЫ» выяснили, каких ошибок нужно избегать при оформлении протокола о ДТП, чтобы получить выплату от страховой компании.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».