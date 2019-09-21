24.29 / 24.58 26.72 / 27.15
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тройное ДТП на Полтавщине: погибли два человека (фото)

16:05 21 сентября 2019 267
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Миргороде Полтавской области в ночь на 21 сентября случилось тройное ДТП: столкнулись легковой «Форд Мондео», полный пассажиров микроавтобус «Мерседес Вито» и внедорожник «Ховер».

Столкновение произошло на улице Хорольской. И автомобили, и микроавтобус были сильно повреждены. Сильнее всего досталось «Форду»: автомобиль стал грудой металла, 40-летние водитель и пассажирка погибли.

дтп

В «Мерседесе» на момент столкновения находились семь человек, в том числе ребенок. Двоим пассажирам понадобилась госпитализация ввиду тяжелых травм.

Водитель внедорожника «Ховер» не пострадал. Полиция устанавливает причины и виновника ДТП.

Напомним, с 21 сентября в Украине вводятся новые бланки полиса «автогражданки». А «ФАКТЫ» выяснили, каких ошибок нужно избегать при оформлении протокола о ДТП, чтобы получить выплату от страховой компании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер