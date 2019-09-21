Происшествия

Тройное ДТП на Полтавщине: погибли два человека (фото)

В Миргороде Полтавской области в ночь на 21 сентября случилось тройное ДТП: столкнулись легковой «Форд Мондео», полный пассажиров микроавтобус «Мерседес Вито» и внедорожник «Ховер».

Столкновение произошло на улице Хорольской. И автомобили, и микроавтобус были сильно повреждены. Сильнее всего досталось «Форду»: автомобиль стал грудой металла, 40-летние водитель и пассажирка погибли.

В «Мерседесе» на момент столкновения находились семь человек, в том числе ребенок. Двоим пассажирам понадобилась госпитализация ввиду тяжелых травм.

Водитель внедорожника «Ховер» не пострадал. Полиция устанавливает причины и виновника ДТП.

Напомним, с 21 сентября в Украине вводятся новые бланки полиса «автогражданки». А «ФАКТЫ» выяснили, каких ошибок нужно избегать при оформлении протокола о ДТП, чтобы получить выплату от страховой компании.

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