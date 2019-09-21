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Происшествия

Под Одессой переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком: много погибших (фото, видео)

16:26 21 сентября 2019 1373
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Возле Одессы случилось страшное ДТП: около двух часов дня полная людей маршрутка столкнулась с фурой DAF. На месте погибли девять человек, еще троих госпитализировали в ближайшую больницу.

Авария случилась между селами Новая Долина и Прилиманское на 12 километре трассы Одесса — Белгород-Днестровский. Маршрутка ехала из поселка Великодолинского в Одессу, а фура, наоборот, возвращалась из областного центра.

После столкновения транспортных средств спасателям пришлось извлекать пострадавших из груды металла с помощью гидравлической спецтехники. Оба водителя получили тяжелые травмы, и сейчас находятся в медучреждении.

дтп

Напомним, среди самых распространенных причин аварий в Украине патрульные выделяют превышение скорости водителями и нарушение элементарных правил при обгоне, проезде перекрестков. В среднем каждый месяц патрульные выявляют до 25 тысяч водителей-лихачей.

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