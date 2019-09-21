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Происшествия

К директору ГБР пришли с обысками: журналист раскрыл первые детали (фото)

17:15 21 сентября 2019 234
труба
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция обыскивает кабинет директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Полицию вызвали, когда в кабинете руководителя ГБР обнаружили прослушивающее устройство.

Журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик сообщил в Facebook, что по его информации, «жучок» обнаружили в системе вентиляции, а конкретно — в вытяжке.

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Директор ГБР считает, что прослушивающая аппаратура в кабинете устанавливалась профессионалами. Вызванные на место специалисты по кибербезопасности, а также взрывотехники должны проверить служебное помещение на наличие других незаконных устройств.

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Труба не исключает, что «жучки» появились в кабинете после открытия ряда резонансных расследований. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа… Ждем результатов», — добавил директор ГБР.

Напомним, ранее украинские политики неоднократно уличали Государственное бюро расследований в «утечке» служебной информации. Не исключалось, что конечным получателем секретных данных были российские спецслужбы.

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