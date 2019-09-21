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К директору ГБР пришли с обысками: журналист раскрыл первые детали (фото)
В Киеве полиция обыскивает кабинет директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Полицию вызвали, когда в кабинете руководителя ГБР обнаружили прослушивающее устройство.
Журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик сообщил в Facebook, что по его информации, «жучок» обнаружили в системе вентиляции, а конкретно — в вытяжке.
Директор ГБР считает, что прослушивающая аппаратура в кабинете устанавливалась профессионалами. Вызванные на место специалисты по кибербезопасности, а также взрывотехники должны проверить служебное помещение на наличие других незаконных устройств.
Труба не исключает, что «жучки» появились в кабинете после открытия ряда резонансных расследований. «Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа… Ждем результатов», — добавил директор ГБР.
Напомним, ранее украинские политики неоднократно уличали Государственное бюро расследований в «утечке» служебной информации. Не исключалось, что конечным получателем секретных данных были российские спецслужбы.
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