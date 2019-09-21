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Происшествия

Посадка невозможна: стало известно о новых ЧП в аэропорту «Одесса»

17:52 21 сентября 2019 819
самолеты
Инф. «ФАКТОВ»

В аэропорту Одессы снова возникли трудности с посадкой самолетов. Накануне лайнер польской авиакомпании LOT был вынужден садиться не в одесском аэропорту, а в «Борисполе». 21 сентября с аналогичными проблемами столкнулись еще пять бортов.

Лайнер латвийской авиакомпании AirBaltic не смог приземлиться с первого захода, ушел на второй круг и летал над аэропортом около 30 минут, пока не дождался благоприятных условий для приземления. Борту Flydubai повезло меньше: он провел в воздухе более часа, пока смог выполнить посадку.

Как сообщает «Думская», самолет «Austrian Airlines» из Вены вообще решил не садиться в Одессе. Пилоты направили авиасудно в аэропорт Кишинева. Туда же проследовал самолет авиакомпании «Нордика», летевший в Одессу из Таллина.

А вот Airbus A319, следовавший в Одессу из Польши, в 80 км от аэропорта назначения получил свежий метеопрогноз, после чего экипаж решил возвращаться в Варшаву.

Трудности с посадкой в аэропорту «Одесса» возникли из-за строительства новой рулежной дорожки. На время строительных работ действующая ВПП оказалась меньше на 350 метров. Двое последних суток пилоты вынуждены садиться на укороченную взлетно-посадочную полосу в условиях сильного попутного ветра.

Напомним, в ближайшие сутки синоптики обещают на большей части Украины сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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