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Происшествия

В Киеве поймали эксгибициониста, пристававшего к детям в больнице (фото)

18:49 21 сентября 2019 252
эксгибиционист
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Троещине поймали эксгибициониста. Мужчина пришел в районную поликлинику на улице Выгуровской и там обнажался, демонстрируя детям половые органы. Возмущенные посетители поликлиники вызвали правоохранителей и задержали развратника до прибытия полиции.

Личность эксгибициониста установлена. Выяснилось, что мужчине 43 года, он нигде не работает, в Украину приехал из другого государства, а в данный момент проживает в Киеве.

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Сейчас мужчине инкриминируют развращение несовершеннолетних (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Следователи не исключают, что мужчина и раньше практиковал развратные действия перед детьми, а потому полиция ищет тех, кто аналогично пострадал от эксгибициониста. Информация от граждан принимается по телефону 102.

Напомним, ранее в Киеве поймали эксгибициониста в парке Дарницкого района. Мужчина оказался ранее судимым и недавно освободившимся. Еще одного развратника задержали в столичном метро.

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