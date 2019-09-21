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ДТП с 9 погибшими под Одессой: появились данные о пострадавших и видео с водителем бензовоза
Выросло число пострадавших в ДТП под Одессой, где на Овидиопольской трассе лоб в лоб столкнулись маршрутка и фура. В больницы доставлены четверо пострадавших в аварии. Одна из пассажирок микроавтобуса в реанимации.
Девять из 12 человек, находившихся в маршрутке, погибли на месте ДТП. Удар был такой силы, что левую часть микроавтобуса полностью смяло, транспортное средство опрокинулось на бок. Спасателям пришлось применять гидравлические инструменты для извлечения людей.
Водитель маршрутки и водитель фуры остались живы. Более того, видеозаписи с места ЧП убедительно демонстрируют, что водитель грузовика мог после аварии самостоятельно покинуть транспортное средство и обошелся без переломов.
До устранения последствий ДТП движение на трассе Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское перекрыто. Полиция направляет автомобили в объезд и просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.
Напомним, авария на трассе случилась около двух часов дня 21 сентября. Маршрутка везла людей из сел Овидиопольского района в Одессу, а грузовик двигался во встречном направлении.
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