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Происшествия

ДТП с 9 погибшими под Одессой: появились данные о пострадавших и видео с водителем бензовоза

20:25 21 сентября 2019 1614
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Выросло число пострадавших в ДТП под Одессой, где на Овидиопольской трассе лоб в лоб столкнулись маршрутка и фура. В больницы доставлены четверо пострадавших в аварии. Одна из пассажирок микроавтобуса в реанимации.

Девять из 12 человек, находившихся в маршрутке, погибли на месте ДТП. Удар был такой силы, что левую часть микроавтобуса полностью смяло, транспортное средство опрокинулось на бок. Спасателям пришлось применять гидравлические инструменты для извлечения людей.

Водитель маршрутки и водитель фуры остались живы. Более того, видеозаписи с места ЧП убедительно демонстрируют, что водитель грузовика мог после аварии самостоятельно покинуть транспортное средство и обошелся без переломов.

До устранения последствий ДТП движение на трассе Овидиополь-Одесса, между селами Новая Долина и Прилиманское перекрыто. Полиция направляет автомобили в объезд и просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты.

Напомним, авария на трассе случилась около двух часов дня 21 сентября. Маршрутка везла людей из сел Овидиопольского района в Одессу, а грузовик двигался во встречном направлении.

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