Спорт

С «Шахтером» были цветочки: «МанСити» без Зинченко забил в матче АПЛ восемь мячей (видео)

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити», разгромивший в прошлую среду в Харькове донецкий «Шахтер» (3:0), в поединке шестого тура премьер-лиги (АПЛ) на родном стадионе «Этихад» не пощадил «Уотфорд», отпраздновав свою самую крупную победу в турнире, — 8:0 (Давид Сильва, 1, Агуэро, 7, пенальти, Марез, 12, Бернарду Силва, 15, 49, 60, Отаменди, 18, де Брюйне, 85). Несложно заметить, что подопечные Хосепа Гвардиолы вели со счетом 5:0 уже к 18-й минуте встречи, что является рекордом в истории элитного английского дивизиона.

К слову, футболист сборной Украины Александр Зинченко не попал в заявку «Сити» на поединок АПЛ впервые с 17 апреля (тогда он пропустил матч с «Тоттенхэмом», восстанавливаясь после травмы). После этого 22-летний футболист выходил в стартовом составе «МС» в 13 матчах подряд во всех турнирах.

«Мы были безжалостны в плане реализации. Пять ударов и пять голов! Порой мы бьем по воротам 20 раз и не можем забить. Для нас это очень важный опыт после игры в Лиге чемпионов, у нас совсем не было времени на подготовку.

Отличный день для всех — хорошая погода, множество голов. Фанаты «Сити» могут быть довольны. Ради них мы и играем.

Мне бы не понравилось, если бы во втором тайме мы играли расслабленно, с ощущением того, что ведем в счете 5:0. Это было бы неуважительно по отношению к сопернику. Мы отнеслись к игре со всей серьезностью. Мы не делали ничего особенного", — цитирует главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу пресс-служба «МанСити».

Успех на «Этихад» позволил «Манчестер Сити» с 13 очками выйти на второе место в турнирной таблице. У лидирующего «Ливерпуля» — 15 пунктов и игра в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко в день рождения мамы помог сборной Украины разгромить в Вильнюсе команду Литвы.

Фото ФК «Манчестер Сити»

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