Общество и люди

Пенсионеров в ОРДЛО будут лишать выплат: что известно о планах боевиков

Оккупанты на Донбассе решили ограничить свои траты на пенсии жителям. В ряде населенных пунктов на оккупированной территории уже создаются так называемые «пенсионные комиссии». Они должны составить списки жителей, которых будут лишать пенсионных выплат.

Как выяснила группа «Информационное сопротивление», в первую очередь, оккупанты решили сэкономить на тех, кто до сих пор ухитрялся получать две пенсии: на оккупированной территории и в подконтрольных Украине населенных пунктах. Оккупационная администрация решила следить за такими «пенсионными туристами» и отменять выплаты тем, кто преимущественно живет на подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее стало известно, что в ОРДО оккупанты всеми силами навязывают жителям получение «паспортов» «ДНР». Всех, кто не оформит такую «корочку», грозят лишить пенсий и прочих выплат. А жители тем временем мечтают получать три пенсии.

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