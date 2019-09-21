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Редкий кадр: сеть насмешило фото Путина в нелепом образе
В сети жестко высмеяли фотоснимок с российским президентом после военных учений в Оренбургской области. Владимир Путин предстал перед объективом в сдвинутом на макушку красном берете и в костюме с крапчатым галстуком под военную куртку. Странное сочетание нарядов не осталось без внимания пользователей сети.
«Очень редкая фоточка Путина в беретике. «Как прибили, так и держится», — пошутил опубликовавший фото политолог Алексей Голобуцкий.
Путина в красном берете сравнили с персонажем Андрея Данилко.
Также комментаторы не обошли вниманием тот факт, что костюмные брюки на Путине опять оказались не того размера.
Сторонники теории о многочисленных двойниках российского президента получили новую пищу для размышлений.
Напомним, Путин часто появляется на публике в плохо сидящих нарядах. Иногда длина брюк загадочным образом меняется в ходе одной и той же поездки. Также в сети активно обсуждают туфли-«лабутены», призванные увеличить рост российского лидера.
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