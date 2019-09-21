24.29 / 24.58 26.72 / 27.15
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Редкий кадр: сеть насмешило фото Путина в нелепом образе

21:28 21 сентября 2019 129
путин
Инф. «ФАКТОВ»

В сети жестко высмеяли фотоснимок с российским президентом после военных учений в Оренбургской области. Владимир Путин предстал перед объективом в сдвинутом на макушку красном берете и в костюме с крапчатым галстуком под военную куртку. Странное сочетание нарядов не осталось без внимания пользователей сети.

путин

«Очень редкая фоточка Путина в беретике. «Как прибили, так и держится», — пошутил опубликовавший фото политолог Алексей Голобуцкий.

Путина в красном берете сравнили с персонажем Андрея Данилко.

скрин

Также комментаторы не обошли вниманием тот факт, что костюмные брюки на Путине опять оказались не того размера.

путин

Сторонники теории о многочисленных двойниках российского президента получили новую пищу для размышлений.

скрин

Напомним, Путин часто появляется на публике в плохо сидящих нарядах. Иногда длина брюк загадочным образом меняется в ходе одной и той же поездки. Также в сети активно обсуждают туфли-«лабутены», призванные увеличить рост российского лидера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер