Жуткое ЧП в Житомирской области: на детей обрушилась металлическая конструкция

Происшествия

В Житомире четверо детей пострадали из-за сильного ветра. Погодные капризы, о которых предупреждали синоптики, привели к падению уличной металлоконструкции, на которую крепился рекламный баннер. ЧП случилось около 14 часов на Польском бульваре.

При падении баннера под обломками оказались четверо детей, пришедших на праздник по случаю Дня микрорайона Маликова. Мальчик и три девочки в возрасте от 10 до 11 лет отправлены в областную детскую больницу. Врачи констатировали, что дети отделались ушибами.

По каким причинам рухнула конструкция с баннером и была ли она установлена с соблюдением норм, предстоит выяснить полицейским.

Напомним, в Киеве под порывами ветра рухнул рекламный щит на Броварском проспекте, а спасатели рекомендуют во время непогоды держаться подальше от уличных рекламных носителей и не парковать рядом с ними автомобили.

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