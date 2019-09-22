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Происшествия

В Киеве такси с пассажиром попало в страшную аварию: фото с места ЧП

7:59 22 сентября 2019 148
такси
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве в ночь на 22 сентября случилось страшное ДТП с участием такси. На улице академика Заболотного в Голосеевском районе машина съехала с трассы, налетела на ленту отбойника и оказалась в кювете, опрокинувшись на крышу.

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Предварительно установлено, что «Ниссан» двигался от Одесской площади, а напротив табачной фабрики, недалеко от развязки на Столичном шоссе машина потеряла управление.

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Во время ДТП в автомобиле был пассажир. Вместе с водителем мужчина был госпитализирован. Оба пострадавших в тяжелом состоянии. Их возраст и характер травм уточняется.

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Причина происшествия устанавливается, но наиболее вероятна версия о превышении скорости. Машина двигалась на спуск, далее дорога уходила правее. Аварию можно было бы предотвратить, если бы водитель помнил, что в городской черте скорость ограничена 50 километрами в час.

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Напомним, с начала месяца в том же районе случилось несколько крупных ДТП. Грузовик насмерть сбил велосипедиста, проигнорировавшего предупреждающие сигналы. А 2 сентября водитель фуры умер за рулем и лишь чудом в последний момент не дал многотонному автомобилю выехать на встречную полосу.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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