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На Черниговщине вандалы испортили памятники на могилах погибших воинов АТО (фото, видео)
В городе Мена Черниговской области хулиганы осквернили памятники воинам, погибшим в боевых действиях на Донбассе.
В отличие от подобных случаев в других городах, на Менском кладбище орудовали не охотники за металлом, а идейные вандалы. Могильные памятники не были разрушены, и лишь лица погибших были закрашены белой краской.
Акт вандализма был совершен накануне дня города. Мэр Геннадий Примаков призвал помочь найти хулиганов. За содействие следствию обещано денежное вознаграждение.
«Трудно подобрать слова… У меня шок. Кем это надо быть и какие цели надо ставить перед собой… Преступление против всей Украины», — заявил Примаков.
Напомним, ранее в Житомирской области группа хулиганов разбила на кладбище памятники погибшим воинам АТО, а во Львовской области офис организации ветеранов АТО расписали антиукраинскими слоганами.
Фото Гена Примаков/Facebook
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