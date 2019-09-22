На Черниговщине вандалы испортили памятники на могилах погибших воинов АТО (фото, видео)

Происшествия

В городе Мена Черниговской области хулиганы осквернили памятники воинам, погибшим в боевых действиях на Донбассе.

В отличие от подобных случаев в других городах, на Менском кладбище орудовали не охотники за металлом, а идейные вандалы. Могильные памятники не были разрушены, и лишь лица погибших были закрашены белой краской.

Акт вандализма был совершен накануне дня города. Мэр Геннадий Примаков призвал помочь найти хулиганов. За содействие следствию обещано денежное вознаграждение.

«Трудно подобрать слова… У меня шок. Кем это надо быть и какие цели надо ставить перед собой… Преступление против всей Украины», — заявил Примаков.

Напомним, ранее в Житомирской области группа хулиганов разбила на кладбище памятники погибшим воинам АТО, а во Львовской области офис организации ветеранов АТО расписали антиукраинскими слоганами.

Фото Гена Примаков/Facebook

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