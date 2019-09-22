Эксперт рассказал, когда курс доллара повысится до 27

Деньги

Наблюдаемая с лета тенденция к укреплению гривни сохранится не надолго. Украинская национальная валюта может «просесть» с приближением отопительного сезона. Об этом предупредил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Кыян.

К смене тренда на валютном рынке Украины подталкивают как внутренние, так и внешние факторы. Одной из причин ослабления гривни станет активная закупка энергоносителей при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, необходимо будет осуществить выплаты по внутренним и внешним облигациям. Зависит будущий курс и от того, на каких условиях Украина договорится с РФ о транзите газа с 2020 года. Переговоры о новом договоре все еще ведутся и должны завершиться до конца года.

«Гривня в любом случае просядет, но не более чем до 27,5 гривни за доллар», — прогнозирует Кыян.

В последний рабочий банковский день 20 сентября официальный курс гривни к доллару Нацбанк установил на отметке 24,62 UAH/USD. Но бюджет на 2020 год рассчитывался, исходя из показателя 28,2 грн/доллар. Какой валютный курс выглядит более реалистичным, читайте в обзоре «ФАКТОВ» Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен.

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