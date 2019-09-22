Избивал палкой и пытал утюгом: мужчина убил своего соседа под Николаевом (видео)

Происшествия

В райцентре Снигиревка Николаевской области в частном доме женщина обнаружила мертвым своего 60-летнего сожителя. На его теле было множество следов пыток. В доме явно что-то искали — вещи были выброшены из шкафов, разбросаны по комнатам.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, трагедия произошла 10 сентября. Оперативники уголовного розыска выяснили, что погибший накануне должен был получить крупную сумму денег за сдачу в аренду земельных паев. Полицейские получили информацию, что об этом знали местные жители, в том числе и его 49-летний сосед, недавно вернувшийся из мест лишения свободы.

Как сообщил начальник Управления уголовного розыска полиции Николаевской области Дмитрий Ивушкин, по версии следствия именно этот человек и стал убийцей. Надев на голову чулок, а на руки носки, злоумышленник проник в дом пенсионера и стал требовать отдать деньги. При этом избивал палкой и пытал горячим утюгом. Не добившись от хозяина признания «где тайник», злоумышленник нашел всего 500 гривен и ушел.

На допросе он признался, что хотел забрать у соседа 40 тысяч, которые сосед получил за землю. Когда истязал свою жертву, потерпевший несколько раз терял сознание, и убийца обливал его водой из ведра. А теперь ему «жалко» свою жертву и он собирается замаливать грехи в церкви.

Как оказалось, деньги за паи потерпевший действительно получил, однако отдал их родственникам.

За убийство и разбой задержанному мужчине грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщали «ФАКТЫ», около автодороги Киев-Знаменка в Смилянском районе Черкасской области были обнаружены тела мужчин со следами пыток. Подозреваемые в убийстве хотели покинуть территорию Украины, но их удалось задержать.

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