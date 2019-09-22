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Происшествия

На «стеклянный» мост в Киеве заехал водитель на электроскутере: в сети разгорелись споры

12:10 22 сентября 2019 185
скутер
Инф. «ФАКТОВ»

На «стеклянном» мосту в Киеве новое ЧП — туда заехал мужчина на электроскутере. Гражданина остановил патруль и заставил искать альтернативные маршруты.

мост

Фотографии с задержания скутериста были опубликованы в группе dtp.kiev.ua. В сети разгорелись споры, правы ли дружинники, что остановили водителя, или же скутериста можно приравнять к велосипедистам и разрешить ему въезд на мост. Пользователи напоминают, что в законодательстве электроскутеры фактически уравнены с электровелосипедами.

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С другой стороны, разрешение скутеристам — это первый шаг, чтобы на легкий мост заехали владельцы и других видов транспорта.

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Напомним, на мост вскоре после открытия пытались заехать автовладельцы. Один из автолюбителей в свое время уже лишался прав за нарушения ПДД.

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