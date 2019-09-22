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Воздвижение Креста Господня 2019: красивые поздравления с праздником и открытки

В пятницу, 27 сентября, христиане восточного обряда отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений с праздником и открыток.

С Воздвижением Креста

Господня поздравляю,

Пусть вас символ веры

От бед оберегает.

Крест Животворящий

Пусть силы вам дает,

Пусть святая вера

В сердцах ваших живет.

Будет пусть душа

Безгрешна и чиста

Под сенью Честного

Животворящего Креста.

***

Поздравляю с воздвижением Креста,

Желаю много счастья и здоровья,

Душа пусть, как роса, будет чиста,

Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,

Тебя от всех печалей пусть хранит!

Пускай тебе сопутствует везение,

А в жизни только мир всегда царит!

***

С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

***

В светлый, тихий праздник

Воздвижения Креста Господня,

Всем хотим напомнить мы сейчас:

Победил Бог смело преисподнюю,

На кресте Иисус нас спас.

Пусть же жизнь течет спокойно,

Под покровом честного креста,

Чтобы радость и любовь лились рекою,

В добрые и чистые сердца.

***

Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

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