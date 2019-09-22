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Общество и люди

Воздвижение Креста Господня 2019: красивые поздравления с праздником и открытки

16:28 26 сентября 2019 188
Воздвижение
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 сентября, христиане восточного обряда отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений с праздником и открыток.

Воздвижение

С Воздвижением Креста
Господня поздравляю,
Пусть вас символ веры
От бед оберегает.

Крест Животворящий
Пусть силы вам дает,
Пусть святая вера
В сердцах ваших живет.

Будет пусть душа
Безгрешна и чиста
Под сенью Честного
Животворящего Креста.

Воздвижение

***
Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!

Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!

Воздвижение

***
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!

Воздвижение

***
В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.
Пусть же жизнь течет спокойно,
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.

Воздвижение

***
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.

Предлагаем вам посмотреть еще одну подборку поздравлений с этим праздником.

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