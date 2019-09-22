- 17:11 Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: в чем причина
- 17:11 Не их день: Свитолина и Ястремская прекратили борьбу на турнире в Китае
- 17:06 Делегатов от Украины могут лишить права присутствовать на заседаниях ПАСЕ: что произошло
- 17:02 Помолвка принцессы Беатрис взбесила фанатов Меган Маркл
- 16:51 Сенсоры и термостаты: чем еще удивляют современные смесители?
- 16:44 В Украине обезвредили мощную группировку хакеров-рейдеров, несколько лет взламывавших госреестры
- 16:36 Медики предупреждают: в Украину придет новый штамм гриппа, опасный для молодежи
- 16:28 Воздвижение Креста Господня 2019: красивые поздравления с праздником и открытки
- 16:27 Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака
- 16:16 У Зеленского отказались раскрыть подробности беседы президента с Коломойским
- 16:05 Настоящий балласт: стало известно, кому в Украине мог понадобиться Янукович
- 15:59 Януковича вызвали в суд в Киеве
Воздвижение Креста Господня 2019: красивые поздравления с праздником и открытки
В пятницу, 27 сентября, христиане восточного обряда отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений с праздником и открыток.
С Воздвижением Креста
Господня поздравляю,
Пусть вас символ веры
От бед оберегает.
Крест Животворящий
Пусть силы вам дает,
Пусть святая вера
В сердцах ваших живет.
Будет пусть душа
Безгрешна и чиста
Под сенью Честного
Животворящего Креста.
***
Поздравляю с воздвижением Креста,
Желаю много счастья и здоровья,
Душа пусть, как роса, будет чиста,
Пусть сердце наполняется любовью!
Пускай Господь пошлет благословение,
Тебя от всех печалей пусть хранит!
Пускай тебе сопутствует везение,
А в жизни только мир всегда царит!
***
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
***
В светлый, тихий праздник
Воздвижения Креста Господня,
Всем хотим напомнить мы сейчас:
Победил Бог смело преисподнюю,
На кресте Иисус нас спас.
Пусть же жизнь течет спокойно,
Под покровом честного креста,
Чтобы радость и любовь лились рекою,
В добрые и чистые сердца.
***
Поздравляю с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Пусть в этот день станет чистой душа и светлыми помыслы, пусть сердце возрадуется, пусть в жизнь придёт счастье, любовь, благодать и надежда, пусть будет добрым здоровье и добрыми поступки. Желаю милосердия, добродушия и мира.
Предлагаем вам посмотреть еще одну подборку поздравлений с этим праздником.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.