России грозит отстранение от летних Олимпийских игр-2020 в Токио

Спорт

Сборная России в полном составе может быть отстранена от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио из-за возможных манипуляций с допинг-пробами московской антидопинговой лаборатории, сообщает британское издание The Telegraph.

В понедельник, 23 сентября, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на заседании исполкома организации в столице Японии должно представить доклад о данных московской лаборатории.

Предполагается, что данные московской лаборатории были подделаны перед тем, как были переданы в WADA (на основании этой информации были заведены 43 дела против российских спортсменов, под подозрением 298 человек). Во всемирном антидопинговом агентстве подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.

Ранее аналогичную информацию обнародовал журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, который сообщил, что комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — заявил пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российских бобслеистов лишили «золота» Олимпиады в Сочи.

Фото Getty Images



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