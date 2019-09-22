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Смертельное ДТП под Одессой: появились свежие данные о пострадавших
После смертельного ДТП под Одессой, когда на трассе столкнулись маршрутка и автоцистерна, в реанимации одесской больницы № 11 находится в крайне тяжелом состоянии одна из потерпевших. Еще трое пострадавших отправлены в областную больницу, а полиция уже назвала предполагаемого виновника аварии.
Как сообщил заместитель главного врача медучреждения Вадим Стоев, пострадавшую в ДТП женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. 30-летняя жительница Черноморска получила переломы рук и ног, травмы головы, лица, грудной клетки и брюшной полости.
«Состояние ее было крайне тяжелое, проведена сложная хирургическая операция. Пока ее состояние остается тяжелым, но она в ясном сознании, получает все необходимые медикаменты и лечение», — сказал Стоев. После стабилизации состояния пациентке необходимо будет провести, как минимум, еще две хирургические операции. В связи с этим понадобится значительное количество донорской крови.
Заместитель главврача затруднился сказать, сколько времени молодая женщина пробудет в реанимации. Обычно после подобных телесных повреждений для восстановления необходимо как минимум пять-шесть месяцев.
По данным мэрии Одессы, еще трое пострадавших в ДТП — два пассажира маршрутки и водитель автоцистерны — находятся в областной клинической больнице. Медикам последней запретили давать какие-либо комментарии о состоянии пациентов. Известно лишь, что кое-кто уже прооперирован, и хирургическое вмешательство было сложным. Двое пострадавших 39 и 67 лет находятся в реанимации.
Из достоверных источников стало известно о том, что двое пострадавших в ДТП — жители Овидиопольского района, еще один — из города Кропивницкого. У одного пациента — перелом позвоночника, у другого — политравма, вывих тазобедренного сустава. Третий пациент получил переломы предплечья и голени, закрытую черепно-мозговую травму.
По уточненным сведениям, в ДТП погибли девять человек — восемь пассажиров и водитель маршрутки № 52. «Мы работаем над установлением возможности страхового случая и организации материальной помощи семьям погибших и пострадавших», — прокомментировала журналистам и.о. главы Одесской областной администрации Светлана Шаталова.
Тем временем в полиции пришли к выводу, что ДТП случилось по вине водителя фуры. После оказания медицинской помощи мужчину задержали. Владелец грузовика установлен, это компания из Кировоградской области.
Как отмечали свидетели трагедии, автомобили которых застряли 21 сентября в пробке на Овидиопольской трассе, на встречную полосу движения мог выехать только грузовик — маршрутке переместиться для обгона было просто некуда.
Напомним, ДТП случилось около 14.00 на трассе Овидиополь — Одесса. Выдвигалась версия, что причиной аварии могло стать оторвавшееся колесо у грузового автотранспорта.
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