22 сентября 2019

Каждый раз, глядя на эту потрясающую фарфоровую композицию, уже много лет «'проживающую'' в моём редакторском кабинете, вспоминаю о двух событиях, связанных с нею. Во-первых, о том, как во время путешествия по острову Гаити мы нашли эту редкую работу в одном из Богом забытых магазинчиков Санто-Доминго. Но купить её тогда так и не смогли, потому что продавцы просто… не знали её стоимости. А во-вторых, о том, как после поездки с детьми в Таиланд и многочасового передвижения по тропическому лесу на двух огромных слонах, я твёрдо решил как угодно разыскать эту композицию, буквально фотографически передающую наши комфортные условия «'оседлания'' слона. И через несколько лет таки нашёл её на одном из интернет-аукционов.

Теперь смотрю на героев этого произведения — и словно вижу нас самих, чинно восседающих на таких же подушках и громко поющих с маленьким Андрюшей на весь лес старинную украинскую песню «'Ой, ти, Галя, Галя молодая…'' Так громко, чтобы наша мама Галя, уехавшая с маленьким же Димочкой далеко вперёд, могла услышать наши голоса. Уже позже, когда мы после утомительного приключения отдыхали на слоновьей ферме и дети визжали от восторга, поглаживая колючую (!) спину маленького слонёнка, Галя поинтересовалась, почему мы пели с каким-то странным акцентом. Пришлось объяснить ей, что погонщик нашего слона — маленький худой человечек без возраста — долго слушал наше пение, а затем и сам начал подтягивать, голося неимоверно: «'Ой, ти, Галя…''

Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день защиты слонов. Казалось бы, разве нуждаются в защите животные, признанные самыми крупными на поверхности Земли? Средняя масса их тела достигает 5 тонн, а длина туловища — 6−7 метров. Рассказывают, что в 1956 году в Анголе был убит слон весом 11 тонн!.. Оказывается, слоны уже давно нуждаются и в помощи, и в защите. И в первую очередь от самих людей, в коммерческих целях истребляющих целые слоновьи стада. И если африканские слоны внесены в Красную книгу с формулировкой «'находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому'', то слоны индийские уже давно находятся там как представители стремительно исчезающего вида. Хотя могли бы жить и жить, размножаясь и принося людям радость и пользу. Кстати, живут слоны довольно долго — от 50 до 70 лет. Хотя встречаются среди них и долгожители. Так, боевой слон по имени Линь Ван, служивший в китайской армии, скончался в возрасте 86 лет.

Слоны — животные во многих смыслах просто удивительные. И не только потому, что мозг их весит 5 килограммов, а сердце и того больше — аж 20−30 килограммов. У слонов невероятно хорошая память и прекрасно развитый интеллект. Ещё Аристотель писал, что «'слон — животное, превосходящее всех других в остроумии и интеллекте''. Учёные доказали способность слонов к изучению человеческого языка. Живший в Таиланде слон по имени Кошик (как вам нравится эта удивительная связь с украинским языком?!) сумел выучить добрый десяток слов, которые в практике всегда применял правильно! Слонов с людьми сравнивают порой и по их отношению к умершим. Когда в мир иной отходит кто-то из членов слоновьей семьи, родственники поднимают его хоботами, громко и печально трубят, а затем перекатывают до заранее подготовленного углубления в земле, накрывают ветками и забрасывают землёй. После этого слоны несколько дней, переживая, проводят возле этого захоронения. Молча прощаясь с близким существом.

При том, что слоны умны и догадливы, они порой могут быть и безнадёжно наивными. Известно, что если с самого детства маленького слонёнка привязывать верёвкой за ногу к дереву, чтобы он никуда не смог убежать, то затем и взрослый слон, привязанный тонкой тесёмкой к хлипкому деревцу, будет смирно находиться на привязи, не смея нарушить запрет и думая, что вырваться из неволи ему всё равно не удастся…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш. «'Ой, ти, Галя, Галя молодая…''