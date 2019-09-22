Происшествия

Под прикрытием пограничников: вблизи Одессы браконьеры напали на сотрудников национального парка

В национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области несколько десятков браконьеров избили сотрудников заповедника. Напомним, в мае рыбаки Вилково блокировали украинскую часть Дуная, требуя отменить запрет на вылов сельди.

При этом руководство «Лиманов» убеждено, что браконьеры связаны с начальником рыбоохранного патруля.

Более того, злоумышленников «крышуют» некоторые пограничники — на месте происшествия был замечен автомобиль пограничников, в которых находились и сами стражи государственных рубежей.

«На глазах вооруженных пограничников избивали службу госохраны нацпарка, вырвали у меня и коллег фото- и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием „погранцов“ изымали тонны кефалей из НПП „Тузловские лиманы“. Работнки нацпарка срочно выезжают в больницу снимать побои. Слава Богу все живы…»,_ - сообщил доктор биологических наук, заведующий отделом НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Он также пострадал от рук нападавших.

По словам руководителя «Тузловских лиманов» Ирины Выхристюк, «нападение совершили нелегалы из фирмы „Гранит-2“, которые воруют рыбу. Рядом с ними находились трое пограничников отдела „Курортное“, которые фактически охраняют преступный бизнес». По словам Выхристюк, посредством незаконно построенного канала злоумышленники ежегодно вылавливают сотни тонн кефали.

Национальный парк «Тузловские лиманы»

Большая группа людей напала на начальника отдела службы госохраны национального парка.

«В бандгруппировку входит и начальник Черноморского рыбоохранного патруля Каминский, который отдал незаконный приказ… Разрешение на вылов мигрирующих видов в едином канале, отменен в судебном порядке прошлого года…», — поясняет руководитель заповедника, назвав в числе организаторов нападения депутата Татарбунарского районного совета, директор «Гранит-2».

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, в августе в Винницкой области браконьеры устроили расстрел охраняемых животных с вертолета.



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