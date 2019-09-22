День осеннего равноденствия: что надо сделать и от чего отказаться

Стиль жизни

23 сентября — день осеннего равноденствия. О том, что он означает, и как влияет на жизнь людей, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Осеннее равноденствие — один из четырех праздников, связанных с Солнцем: помимо него мы знаем зимнее и летнее солнцестояние, и весеннее равноденствие,— говорит Валентина. — Осеннее равноденствие — астрологическое явление, при котором день становится почти (день все-таки чуть-чуть длиннее) равным ночи, и они длятся приблизительно по двенадцать часов. В нынешнем году этот день выпадает на 23 сентября, а равноденствие произойдет в 7 часов 50 минут по Гринвичу (в 10:50 по киевскому времени). Но самое главное, что этот день, вне зависимости от погоды и других факторов, является началом астрономической осени. В такой день Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное, где как раз начинается астрономическая весна.

— Начиная с этой даты день идет на убыль?

— Да, а темное время суток — увеличиваться, резко желтеют листья на деревьях, а по ночам возможны заморозки. Парадоксально, но именно после дня осеннего равноденствия обычно начинается бабье лето — последний всплеск тепла перед началом холодов. Его длительность может быть разной, но она обязательно укладывается во временной отрезок от 22 или 23 сентября (в разные годы осеннее равноденствие выпадает на разные дни) и вплоть до 14 октября.

День осеннего равноденствия — старинный праздник, который обязательно отмечали наши предки, они называли его «сбором урожая». В наше время эта традиция сошла на нет, хотя есть страны, в которых его отмечают по сей день — например, в Японии. Обряды и приметы, которые имеют к нему отношение, направлены на улучшение качества жизни. В древности в этот день — как сейчас на Новый год — обязательно накрывали богатый стол: считалось, чем больше блюд на нем будет стоять, тем богаче и сытнее будет жизнь семьи весь последующий год. Если осеннее равноденствие приходится на будний день, угощение можно брать собой на работу и одаривать им своих коллег. Какую еду вы приготовите для этой цели, решать только вам, но среди продуктов, которыми вы будете угощать других, обязательно должны быть яблоки.

Среди ритуалов, которые проводили в этот день, самым действенным, пожалуй, является тот, который направлен на избавление от негатива. Все, что для него нужно, это лист бумаги и спички: на бумаге нужно перечислить то, от чего вы хотели бы избавиться — бедность, неудачи, болезни, долги — а потом сжечь лист. Считается, что в огне сгорят все проблемы и жизнь наладится.

— Что нужно делать в этот день?

- Согласно древнему поверью, в этот день открываются «небесные врата», поэтому любые просьбы и молитвы, обращенные к высшим силам, очень быстро достигают цели. Если вы человек нерелигиозный, можно мечтать и строить планы на будущее — они обязательно сбудутся. Рекомендуется избавляться от того, что мешает нам уверенно двигаться вперед. От отношений, которые перестали радовать. От вещей, которые давно вышли из употребления и годами балластом лежат в шкафах. От пыли и грязи, которая забилась в самые дальние щели в вашем доме или квартире. От мусора, который скопился в большом количестве: театральных билетов и программок, просроченных счетов, ненужных газет и журналов, старых игрушек-пылесборников и посуды со сколотыми краями — все это вам давно не нужно, но, тем не менее, по каким-то причинам выбросить весь этот хлам нам жалко. Именно к этому дню наши предки старались приурочить генеральную уборку, во время которой выметали, вымывали и выбрасывали все ненужное. Думаю, их традиция пригодится и нам. Правда, в нынешнем году день осеннего равноденствия выпадает на понедельник, поэтому тем, кто, в отличие от фрилансеров, ходит на работу каждый день, провести ее будет затруднительно. Но выход можно найти всегда, было бы желание: домашнюю работу можно сделать накануне — в субботу или воскресенье.

— Значит, достаточно просто сделать уборку?

— После того как дом будет очищен в физическом смысле слова, нужно провести очищение ментальное — зажечь свечи или аромалампы, покурить ладан или благовония: считается, что огонь и дым уничтожат весь накопившийся в доме за год негатив.

В энергетическом отношении это очень сильное время — из космоса идут мощные энергетические потоки, которые можно использовать на Земле, поэтому в день осеннего равноденствия рекомендуется делать аффирмации — короткие фразы, которые, будучи повторенными много раз, закрепляют в нашем подсознании необходимую установку. Для этого вам необходимо только удобное место, в котором вас никто не потревожит. Уединившись там, вы сможете повторять то, о чем мечтаете, столько, сколько захотите, а их сила будет такой, что все пожелания сбудутся.

— Как день осеннего равноденствия связан со знаком Весов, который вступает в свои права 24 сентября?

- Древние египтяне считали созвездие Весов символом осеннего равноденствия — они как будто бы уравнивают между собой день и ночь, а заодно и делают людей более спокойными и уравновешенными. Наверное, такое состояние духа лучше всего подходит для наступающей зимы — в холодное время года нужно беречь энергию и не тратить ее впустую.

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