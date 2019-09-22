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Смертельное ДТП под Одессой: названы имена жертв и потерпевших
Обнародован поименный список погибших и пострадавших в жуткой аварии 21 сентября на 12-м километре автодороги Одесса-Белгород- Днестровский, где столкнулся пассажирский микроавтобус Mersedes и автоцистерна DAF. Перечень опубликовал Великодолинский поселковый совет (напомним, попавшее в
ДТП маршрутное такси № 52 соединяло Великодолинское с областным центром — Одессой).
На месте ДТП
Жертвами разыгравшейся трагедии стал водитель микроавтобуса 35-летний Руслан Тагиев и пассажиры:
- 30-летняя Юлия Чипурина;
- 18-летняя Кристина Саустьян;
- 30-летняя Ольга Шпынь;
- 17-летний Марк Редькин;
- 43-летний Андрей Щербицкий;
- 45-летний Сергей Невечеря;
- 33-летний Петр Шпынь.
До сих пор неопознанным остается еще один погибший.
В ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ:
- 47-летний водитель автоцистерны Олег Орловский, который уже задержан полицией в качестве подозреваемого в грубом нарушении Правил дорожного движения;
- пассажиры автобуса — 39-летний Иван Колотило, 30-летняя Ольга Терешенок и 67-летний Николайчук.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.
Напомним, причиной масштабного ДТП могло стать отвалившееся колесо у фуры.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..