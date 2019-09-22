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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: названы имена жертв и потерпевших

18:58 22 сентября 2019 2975
На месте ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Обнародован поименный список погибших и пострадавших в жуткой аварии 21 сентября на 12-м километре автодороги Одесса-Белгород- Днестровский, где столкнулся пассажирский микроавтобус Mersedes и автоцистерна DAF. Перечень опубликовал Великодолинский поселковый совет (напомним, попавшее в
ДТП маршрутное такси № 52 соединяло Великодолинское с областным центром — Одессой).

На месте ДТП

Жертвами разыгравшейся трагедии стал водитель микроавтобуса 35-летний Руслан Тагиев и пассажиры:

  • 30-летняя Юлия Чипурина;
  • 18-летняя Кристина Саустьян;
  • 30-летняя Ольга Шпынь;
  • 17-летний Марк Редькин;
  • 43-летний Андрей Щербицкий;
  • 45-летний Сергей Невечеря;
  • 33-летний Петр Шпынь.

До сих пор неопознанным остается еще один погибший.

В ЧИСЛЕ ПОСТРАДАВШИХ:

  • 47-летний водитель автоцистерны Олег Орловский, который уже задержан полицией в качестве подозреваемого в грубом нарушении Правил дорожного движения;
  • пассажиры автобуса — 39-летний Иван Колотило, 30-летняя Ольга Терешенок и 67-летний Николайчук.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, причиной масштабного ДТП могло стать отвалившееся колесо у фуры.

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