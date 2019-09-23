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Лунный календарь на неделю: когда заключать сделки, стричь волосы и поливать цветы

10:42 23 сентября 2019 5
Лунный календарь на неделю: когда заключать сделки, стричь волосы и поливать цветы
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Если следовать лунному календарю, то не все дни недели благоприятны для начала новых дел, занятий спортом и даже стрижки. О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 23 по 29 сентября 2019 года, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

23 сентября. 25 лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

День, на который не стоит возлагать больших профессиональных надежд, поэтому не рекомендуется назначать серьезные встречи, начинать работу над важными проектами и подписывать договора, от которых зависит ваше продвижение по карьерной лестнице. Не стоит брать кредиты и давать в долг: процесс возвращения денег — как своих, так и чужих — может затянуться. Лучше не затевать выяснения отношений и ссор, особенно на работе — конфликт может затянуться надолго.

Особого внимания потребуют грудь и легкие. Не рекомендуются операции — в том числе и пластические — на молочных железах. В питании желательно соблюдать диету — кулинарные излишества могут привести к расстройству пищеварения.

В спортзале хороший результат даст нагрузка на позвоночник, спину, колени и суставы.

Не самое лучшее время для посещения парикмахерской — любые процедуры с волосами не оправдают возложенных на них надежд.

Подходящий день для благоустройства и дизайнерского оформления сада.

24 сентября. 25 лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Спешить по-прежнему не рекомендуется — энергии дня неторопливые и даже немного ленивые: не стоит бояться желания отдохнуть — напротив, можно позволить себе эту маленькую слабость. Хорошо пойдут дела, алгоритм которых давно выстроен и отлажен. Удачной будет торговля, можно подавать иски в судебные инстанции, отправляться в поездки — как рабочие, так и частные.

Показаны пластические операции на лице.

В парикмахерской можно менять цвет волос, закрашивать седину.

В зале займитесь кардиотренировками, прыжками через скакалку и аэробикой.

В саду можно закладывать компост, нельзя убирать овощи и корнеплоды — они будут безвкусными. Это также хороший день для домашних заготовок на зиму.

25 сентября. 26 лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

Новые начинания, на которые вы возлагаете большие надежды, лучше перенести на пару дней — в этот день стоит воздержаться от какой-либо серьезной деятельности, критические энергии дня способны завалить любое дело, превратив его из перспективного в безнадежное. Контакты с окружающими желательно свести к минимуму, а людей, которые перестали представлять для вас интерес, лучше вообще вывести за круг общения.

Нужно беречь сердце и кровеносную систему.

Запрещена глубокая чистка лица и удаление новообразований — хирургические операции на этих частях тела запрещены.

Рекомендуются оздоровительные процедуры для ослабленных и поврежденных волос.

Кардионагрузки лучше заменить силовыми упражнениями.

Можно убирать на хранение собранный урожай и заниматься консервированием.

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26 сентября. 27 лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

Пришло время воплощения в жизнь дел, которые были отложены на потом: в этот день приветствуется любая инициатива и активность, будут легко решаться самые сложные вопросы, которые еще вчера казались неразрешимыми. Вечером не грех отдохнуть, посетив театр или ресторан, и пообщаться с друзьями, которых вы давно не видели.

Можно проводить пластические операции на лице.

Хороший день для посещения салона красоты — после стрижки волосы станут здоровее, крепче и гуще.

В зале рекомендуется давать повышенную нагрузку на мышцы ног.

Можно убирать на хранение собранный урожай, нельзя поливать и подкармливать растение.

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27 сентября. 28 лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Можно заниматься уже начатыми делами, решать бытовые проблемы и делать крупные покупки — приобретать движимое и недвижимое имущество. Имеет смысл прислушаться к советам, которые дадут в это время — в них будет изрядная доля истины. Стоит также прислушаться к себе: чтобы небольшое недомогание в будущем не превратилось в серьезную проблему со здоровьем, нужно выявить и ликвидировать ее, как говорится, на корню.

Благоприятны любые очистительные процедуры.

В салоне красоты удачными будут любые процедуры, кроме завивки — волосы, которые и без того вьются, подвергать дополнительным нагрузкам смысла не имеет.

Можно бегать и заниматься аэробикой.

Можно заготавливать корни лекарственных растений — таких как валериана или калган.

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28 сентября. 28, 29, 1 лунные дни, новолуние в знаке Девы

Снижаются общий тонус организма, поэтому реализовать наполеоновские планы, приуроченные к этому дню, не получится — стоит сосредоточиться на монотонной и рутинной работе, которая требует не остроты ума и реакции, а усидчивости и внимательности.

Могут дать о себе знать хронические заболевания — самое время вспомнить о медикаментах, которые прописал врач.

Состояние кожи во многом может зависеть от питания — следите за тем, чтобы в ваш рацион входили только здоровые продукты.

В салоне можно делать завивку и укладку — полученная форма продержится дольше обычного.

В зале можно заниматься на велотренажерах и беговой дорожке.

Можно заготавливать корни лекарственных растений.

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29 сентября. 1, 2 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов

Пришло время отложить все дела — в это время не стоит приступать к реализации новых проектов — и немного отдохнуть, а заодно подумать о здоровье: начать заниматься спортом, сесть на диету. Принимать важные решения нужно волевым способом, в противном случае вы так и будете колебаться, не будучи в состоянии сказать ни «да», ни «нет».

Надо избегать резкого перепада температур, который может привести к травмированию кровеносных сосудов. Рекомендуется посетить стоматолога, делать гимнастику для глаз и общий массаж тела.

После стрижки волосы начнут быстрее расти, но при этом станут более тонкими и непослушными.

Нужно исключить любые тяжелые тренировки, заменив их йогой, пилатесом и дыхательными упражнениями.

Можно заготавливать лекарственные растения и заниматься выпечкой.

Ранее Валентина Виттрок рассказала, какие знаки Зодиака ждут в сентябре романтические встречи, а кто получит новую должность.

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