Стиль жизни

Лунный календарь на неделю: когда заключать сделки, стричь волосы и поливать цветы

Если следовать лунному календарю, то не все дни недели благоприятны для начала новых дел, занятий спортом и даже стрижки. О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня с 23 по 29 сентября 2019 года, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

День, на который не стоит возлагать больших профессиональных надежд, поэтому не рекомендуется назначать серьезные встречи, начинать работу над важными проектами и подписывать договора, от которых зависит ваше продвижение по карьерной лестнице. Не стоит брать кредиты и давать в долг: процесс возвращения денег — как своих, так и чужих — может затянуться. Лучше не затевать выяснения отношений и ссор, особенно на работе — конфликт может затянуться надолго.

Особого внимания потребуют грудь и легкие. Не рекомендуются операции — в том числе и пластические — на молочных железах. В питании желательно соблюдать диету — кулинарные излишества могут привести к расстройству пищеварения.

В спортзале хороший результат даст нагрузка на позвоночник, спину, колени и суставы.

Не самое лучшее время для посещения парикмахерской — любые процедуры с волосами не оправдают возложенных на них надежд.

Подходящий день для благоустройства и дизайнерского оформления сада.

24 сентября. 25 лунный день, убывающая Луна в знаке Рака

Спешить по-прежнему не рекомендуется — энергии дня неторопливые и даже немного ленивые: не стоит бояться желания отдохнуть — напротив, можно позволить себе эту маленькую слабость. Хорошо пойдут дела, алгоритм которых давно выстроен и отлажен. Удачной будет торговля, можно подавать иски в судебные инстанции, отправляться в поездки — как рабочие, так и частные.

Показаны пластические операции на лице.

В парикмахерской можно менять цвет волос, закрашивать седину.

В зале займитесь кардиотренировками, прыжками через скакалку и аэробикой.

В саду можно закладывать компост, нельзя убирать овощи и корнеплоды — они будут безвкусными. Это также хороший день для домашних заготовок на зиму.

25 сентября. 26 лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

Новые начинания, на которые вы возлагаете большие надежды, лучше перенести на пару дней — в этот день стоит воздержаться от какой-либо серьезной деятельности, критические энергии дня способны завалить любое дело, превратив его из перспективного в безнадежное. Контакты с окружающими желательно свести к минимуму, а людей, которые перестали представлять для вас интерес, лучше вообще вывести за круг общения.

Нужно беречь сердце и кровеносную систему.

Запрещена глубокая чистка лица и удаление новообразований — хирургические операции на этих частях тела запрещены.

Рекомендуются оздоровительные процедуры для ослабленных и поврежденных волос.

Кардионагрузки лучше заменить силовыми упражнениями.

Можно убирать на хранение собранный урожай и заниматься консервированием.

26 сентября. 27 лунный день, убывающая Луна в знаке Льва

Пришло время воплощения в жизнь дел, которые были отложены на потом: в этот день приветствуется любая инициатива и активность, будут легко решаться самые сложные вопросы, которые еще вчера казались неразрешимыми. Вечером не грех отдохнуть, посетив театр или ресторан, и пообщаться с друзьями, которых вы давно не видели.

Можно проводить пластические операции на лице.

Хороший день для посещения салона красоты — после стрижки волосы станут здоровее, крепче и гуще.

В зале рекомендуется давать повышенную нагрузку на мышцы ног.

Можно убирать на хранение собранный урожай, нельзя поливать и подкармливать растение.

27 сентября. 28 лунный день, убывающая Луна в знаке Девы

Можно заниматься уже начатыми делами, решать бытовые проблемы и делать крупные покупки — приобретать движимое и недвижимое имущество. Имеет смысл прислушаться к советам, которые дадут в это время — в них будет изрядная доля истины. Стоит также прислушаться к себе: чтобы небольшое недомогание в будущем не превратилось в серьезную проблему со здоровьем, нужно выявить и ликвидировать ее, как говорится, на корню.

Благоприятны любые очистительные процедуры.

В салоне красоты удачными будут любые процедуры, кроме завивки — волосы, которые и без того вьются, подвергать дополнительным нагрузкам смысла не имеет.

Можно бегать и заниматься аэробикой.

Можно заготавливать корни лекарственных растений — таких как валериана или калган.

28 сентября. 28, 29, 1 лунные дни, новолуние в знаке Девы

Снижаются общий тонус организма, поэтому реализовать наполеоновские планы, приуроченные к этому дню, не получится — стоит сосредоточиться на монотонной и рутинной работе, которая требует не остроты ума и реакции, а усидчивости и внимательности.

Могут дать о себе знать хронические заболевания — самое время вспомнить о медикаментах, которые прописал врач.

Состояние кожи во многом может зависеть от питания — следите за тем, чтобы в ваш рацион входили только здоровые продукты.

В салоне можно делать завивку и укладку — полученная форма продержится дольше обычного.

В зале можно заниматься на велотренажерах и беговой дорожке.

Можно заготавливать корни лекарственных растений.

29 сентября. 1, 2 лунные дни, растущая Луна в знаке Весов

Пришло время отложить все дела — в это время не стоит приступать к реализации новых проектов — и немного отдохнуть, а заодно подумать о здоровье: начать заниматься спортом, сесть на диету. Принимать важные решения нужно волевым способом, в противном случае вы так и будете колебаться, не будучи в состоянии сказать ни «да», ни «нет».

Надо избегать резкого перепада температур, который может привести к травмированию кровеносных сосудов. Рекомендуется посетить стоматолога, делать гимнастику для глаз и общий массаж тела.

После стрижки волосы начнут быстрее расти, но при этом станут более тонкими и непослушными.

Нужно исключить любые тяжелые тренировки, заменив их йогой, пилатесом и дыхательными упражнениями.

Можно заготавливать лекарственные растения и заниматься выпечкой.

Ранее Валентина Виттрок рассказала, какие знаки Зодиака ждут в сентябре романтические встречи, а кто получит новую должность.

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