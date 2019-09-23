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В России разразились угрозами в адрес Украины из-за «формулы Штайнмайера»
В России решили, что Украина может потерять Донбасс, если не имплементирует «формулу Штайнмайера». Об этом заявил одиозный российский сенатор Алексей Пушков.
При этом он раскритиковал заявление пятого президентв Украины Петра Порошенко, по словам которого «формулы Штайнмайера» не существует, а на проведении выборов на неподконтрольном Донбассе настаивают в администрации президента России Владимира Путина.
«Формула Штайнмайера» существует: она вытекает из Минских соглашений и предполагает особый статус для Донбасса. Киев не хочет ее принять? Останется без формулы и без Донбасса", — написал Пушков в соцсети.
Напомним, нардеп Сергей Рахманин объяснил, почему применение «формулы Штайнмайера» может обернуться для Украины катастрофой.
При этом в МИД Украины отвергают, что Украина согласилась на имплементацию формулы ради быстрого установления мира на Донбассе.
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