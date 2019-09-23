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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: 23 сентября в регионе объявили днем скорби

11:13 23 сентября 2019 343
ДТП на трассе Киев — Одесса
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Понедельник, 23 сентября, объявлен днем траура в связи с гибелью девяти человек при столкновении автоцистерны с маршруткой в Овидиопольском районе 21 сентября. Как сообщили сегодня в Одесской областной администрации (ОГА), соответствующее распоряжение подписала руководитель ОГА Светлана Шаталова. Напомним, в жуткой аварии 21 сентября на 12-м километре автодороги Одесса — Белгород-Днестровский погибли девять и пострадали четыре человека.

Согласно документу, по всей территории региона на зданиях должны быть вывешены государственные флаги с траурными лентами.

Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм собственности рекомендовано отменить любые увеселительные мероприятия.

«Смертельное ДТП в Овидиопольском районе, забрало жизни девяти человек, четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся сейчас в больницах области. Невероятно жаль людей, все погибшие — молодые люди до 40 лет», — отметила Светлана Шаталова.

Напомним, полиция задержала водителя фуры с бензовозом, который спровоцировал смертельное ДТП в Новоград-Волынском районе Житомирской области

Ранее очевидцы смертельного ДТП под Одессой выдвинули версию причин происшествия.

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