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Происшествия

В здании все раскурочено: в Харькове подорвали банкомат (фото)

12:19 23 сентября 2019 219
В здании все раскурочено: в Харькове подорвали банкомат (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове открыто уголовное производство по факту подрыва банкомата по улице Клочковской, 276-Б. Взрыв прогремел посреди ночи — информация об инциденте поступила в полицию в 3:30 23 сентября. Напомним, в Днепре неизвестные при помощи газа подорвали банкомат, украв около 400 тысяч гривен.

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Причастные к совершению преступления устанавливаются.

Полиция показала фото с места инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на пятницу, 20 сентября, в селе Велятин Хустского района (Закарпатская область) неизвестные повредили платежный терминал и скрылись с похищенными деньгами. А в Запорожье подорвали и ограбили несколько банкоматов в одном из спальных районов города.

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