В Закарпатье задержали банду, грабившую платежные терминалы: насчитаны десятки случаев (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 20 сентября, в селе Велятин Хустского района (Закарпатская область) неизвестные повредили платежный терминал и скрылись с похищенными деньгами. Ранее в Запорожье неизвестные подорвали и ограбили несколько банкоматов в одном из спальных районов города.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатья, правоохранители задержали по «горячим следам» троих мужчин. Ими оказались жители Мукачево в возрасте от 24 лет до 31 года. Они передвигались на автомобиле «ВАЗ-2110», который отправлен на штрафплощадку.

В полиции сообщили, что задержанные уже попадали в поле зрения правоохранителей — они фигурировали в делах о незаконном обороте наркотиков. Их обоснованно подозревают в серии ограблений платежных терминалов в нескольких районах Закарпатья, в том числе и в областном центре — Ужгороде. На данный момент идет речь о 13 подобных эпизодах.

Открыто уголовное производство по статье 194 и части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества и кража с проникновением).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре неизвестные при помощи газа подорвали банкомат, украв из пяти кассет с 1 миллионом 100 тысячами гривен лишь две, в которых было около 400 тысяч гривен.

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