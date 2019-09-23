Политика

ГБР открыло еще одно дело на Парубия: в чем его подозревают

Государственное бюро расследований открыло новое уголовное производство против экс-спикера Верховной Рады, нардепа Андрея Парубия.

Об этом он 23 сентября написал на своей странице в Facebook.

В документе ГБР, фотокопию которого опубликовал нардеп, сказано, что поводом для открытия производства стал факт «создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса».

«Что удивило, так то, что в тексте не было (пока) формулировок об «организации, координации и осуществлению Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т. д. », — отметил Парубий.

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева обязал ГБР открыть дело против Парубия за то, что он якобы препятствовал осуществлению избирательного права.

Подробнее о событиях в Одессе 2 мая 2014 года читайте в материале «ФАКТОВ».

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