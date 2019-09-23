Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов

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После того как Верховная Рада приняла к дальнейшему рассмотрению поданный правительством проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год», в Украине продолжилось рекордное укрепление курса гривни по отношению к доллару и евро. За выходные американская валюта подешевела на 19 копеек, а европейская — на 29 копеек, опустившись ниже отметки 27 грн за евро.

В понедельник, 23 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,43 грн за доллар и 26,95 грн за евро. В обменниках иностранная валюта также существенно дешевеет. Наличные доллары можно сдать в среднем по 24,27 грн, купить — по 24,55 грн. Наличные евро можно сдать в среднем по 26,68 грн, купить — по 27,11 грн.

«Курс украинской гривни с утра в понедельник, 23 сентября, поднялся к отметке 24,32 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне обсуждения дальнейших реформ и финансовой помощи Украине, которое президент страны Владимир Зеленский провел с представителями миссии МВФ. Предложение иностранной валюты на рынке остается высоким, что способствует укреплению гривни.

Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта сохранит сильные позиции, с возможной стабилизацией в диапазоне 24,3—24,4 грн за доллар. При этом внимание участников рынка будет направленно на очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который пройдет в сентябре".

О долгосрочном влиянии на курс национальной валюты больших объемов проданных государственных ценных бумаг говорят и другие эксперты

«За неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1−1,8%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,71 грн до 24,43 грн (-1,1%).

Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,79—24,81 грн до 24,34—24,37 грн (-1,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 24,65—24,92 грн до 24,27—24,55 грн (-1,5%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

Основной причиной укрепления гривни по-прежнему является приток валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ. Доллар устойчиво снижается с начала прошлой недели, а с прошлой пятницы твердо закрепился ниже отметки 24,5 грн, и продолжает снижаться на утренних торгах в понедельник.

На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24 грн, а наличный доллар в банках — около 23,9—24,2 грн".

Стоит напомнить, как менялся курс национальной валюты в последние годы. За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год — девальвировала на 12,9%, а в 2017 году курс национальной валюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. В нынешнем году гривня может окрепнуть еще больше. Хотя прогнозы экспертов на этот счет сильно отличаются.

Наиболее оптимистично будущее украинской валюты оценивает Министерство финансов. Минфин ожидает, что в среднем в 2019 году курс составит 27,4 грн за доллар, в 2020 году — 28,2 грн за доллар, в 2021 году — 29,4 грн за доллар. Прогноз курса Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

Тем временем Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает в 2019 году средний курс национальной валюты на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м — 29,18 грн, в 2021-м — 30,1 грн, в 2022-м — 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Наиболее пессимистично выглядит прогноз Международного валютного фонда, в котором указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн за доллар, а к концу 2020-го — 30 грн за доллар. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 31,5 грн за доллар. А вот в 2024 году темпы девальвации несколько замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн за доллар.

В государственном бюджете-2019 заложен расчетный курс 29,4 грн за доллар к концу года. А вот в проекте госбюджета на 2020 год этот показатель уже снижен до 28,2 грн за доллар. При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что расчеты произведены с учетом прогнозного курса на конец 2019 года.

«В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указан в макропрогнозе, утвержденном в мае 2019 года. Он находится на сайте в публичном доступе. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится бюджет», — пояснила Оксана Маркарова.

Однако многие эксперты считают, что чрезмерное укрепление национальной валюты может иметь и негативные последствия для экономики страны.

«Да, чем ниже доллар, тем дешевле импортные товары, а в потребительской корзине довольно много импортных товаров, — рассказал сайту «Сегодня» президент «Инвестиционной группы УНИВЕР» Тарас Козак. — Значит, будет ниже инфляция. Но это вредный путь, потому что в потребительской корзине будет увеличиваться количество импортных товаров, а внутренние товары окажутся под давлением. Будет сложнее создавать украинские товары и услуги, и в конце концов экономика отреагирует на это большим кризисом.

НБУ мог бы не позволять гривне ревальвировать, мог бы выкупать лишние доллары, например, еще когда курс был 26 грн за доллар. Но НБУ решил продолжать опускать курс. И мне кажется, что такая политика является вредной для нашей экономики, потому что может приблизить кризис. Хотя НБУ, наверное, знает лучше, он видит больше показателей, но тем не менее мне кажется, что такое быстрое усиление гривни уже немного опасно".

Стоит напомнить, что, по словам многих экспертов, вскоре ситуация на валютном рынке Украины может измениться и гривня начнет девальвировать. По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Егора Кыяна до конца года национальная валюта подешевеет, но не более чем до 27,5 гривни за доллар.

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