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Смертельное ДТП под Одессой: в полиции назвали причину аварии
ДТП в Овидиопольском районе Одесской области, в результате которого погибли 9 пассажиров маршрутки, случилось из-за выезда грузовика на встречную полосу движения. Об этом в понедельник, 23 сентября, в ходе внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил замначальника управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Владислав Ткаченко. Напомним, понедельник, 23 сентября, объявлен днем траура в Одесской области.
Заседание проходило под председательством и.о. главы Одесской областной администрации Светланы Шаталовой и было посвящено исключительно обстоятельствам ДТП, случившегося 21 сентября на 12-м км трассы Одесса — Белгород-Днестровский, между селами Новая Долина и Прилиманское.
«Со стороны Одессы в сторону города Белгорода-Днестровского двигался автопоезд — автотягач с прицепом, водитель которого выехал на полосу встречного движения…» — сообщил Ткаченко.
В то же время он не сумел уточнить, по по какой именно причине это произошло: водитель не справился с управлением, из-за технической неисправности машины, проблем с дорожным покрытием или же что-то другое.
Ткаченко заявил, что установление точной причины — это компетенция следствия, но водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время он под круглосуточной охраной находится на лечении в Одесской областной клинической больнице. Сегодня должен быть решен вопрос об избрании ему меры пресечения в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что около двух часов дня 21 сентября под Одессой полная людей маршрутка столкнулась с фурой DAF. На месте погибли девять человек.
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