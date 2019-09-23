Происшествия

Конфликт в заповеднике под Одессой: пострадали правоохранители

В ходе инцидентов с нападениями на сотрудников национального природного парка «Тузловские лиманы» 22 сентября пострадали двое сотрудников заповедника. Правоохранители проводят досудебное расследование. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в Одесском региональном главке Нацполиции. Напомним, в национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области несколько десятков браконьеров избили сотрудников заповедника.

Отмечается, что во время проведения рейда на контролируемой территории сотрудникам парка были нанесены телесные повреждения представителем местного обслуживающего кооператива, занимающегося отловом рыбы, и еще несколькими неизвестными лицами.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правоохранители опросили стороны конфликта. Заявителям выдали направление на прохождение судебно-медицинского обследования для установления степени тяжести телесных повреждений», — сообщили в полиции.

Учитывая, что должности потерпевших приравниваются к званиям сотрудников правоохранительных органов (согласно ст. 61 Закона Украины «О природно-заповедном фонде»), в Единый реестр досудебных расследований сведения были внесены сведения по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Мирнограде на Донетчине полиция выявила группу подростков, которые избивали людей и выкладывали видео процесса в интернет.

Фото сайта dumskaya.net

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter