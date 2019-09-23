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Новые тренды в маникюре: аквариумный френч, модные цвета сезона (фото)
Стильный маникюр делает образ женщины ярким и неординарным. Новые тренды осени предоставляют модницам широкие возможности. Важно ориентироваться в этих тенденциях. Ведь в наше стремительное время тренды быстро меняются. И то, что было фаворитом прошлого сезона, может стать антитрендом. Сегодня прогнозирование трендов и их программирование — важная сфера фэшн-индустрии. Не учитывать их нет никакой возможности, если хотите выглядеть стильно, с шармом. И если вам это удастся, вы будете слышать в свой адрес комплименты, вдохновляться и вдохновлять других.
О новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Кишинева Ирина Иоселиани.
— С приходом осени в моду вновь возвращаются длинные ногти, — говорит Ирина Иоселиани. — И любительницы изящества и экстравагантности смело следуют новым тенденциям. Снова актуально матовое покрытие — оно создает по-настоящему осенние дизайны. Аквариумный френч позволяет воплощать смелые идеи. Осенью 2019 года актуальны фиолетовый, синий и черный цвета.
— А что в этом сезоне в антитренде?
— Чересчур сложная геометрия на ногтях.
— Осень — пора свадеб. И каждая девушка, которая выходит замуж, до деталей продумывает свой образ: платье, туфли, прическу, букет… Немаловажная деталь образа — красивый маникюр. Какой дизайн ногтей вы посоветуете невестам?
— Красиво смотрится дизайн с небольшими стразами. Блеск камней на одном пальчике — прекрасный акцент на красивом маникюре. Если вы не любительница страз, отдайте предпочтение френчу.
— Осенняя пора — время деловой активности, которая наблюдается после летнего затишья. Какой маникюр порекомендуете для офиса?
— Посоветую выбирать спокойные оттенки синего или пурпурного цвета.
— А что лучше всего подойдет для тех, кто много времени проводит в спортзале?
— Идеальный вариант — закругленная форма ногтей. Как вариант может быть мягкий квадрат.
— Как вы пришли в профессию?
— Нейл-стилистом я стала совершенно случайно. У меня за плечами два высших экономических образования. Но без опыта работы трудно трудоустроиться. Я решила, что пока не найду работу по специальности, буду делать маникюр. Но настолько полюбила эту профессию, что не представляю, как можно ее поменять на какую-то иную работу.
— Что вас вдохновляет на творчество?
— Музыка. Во время работы в кабинете почти всегда звучит музыка. Она создает настроение.
— Какой дизайн делает женщину моложе? А какие ногти могут добавить возраст?
— Женщина выглядит моложе с изящным ногтями любой длины. Именно изящество формирует облик молодости. Неухоженные же ногти женщину старят.
— А вы для себя этой осенью какой дизайн выбрали?
— Аквариумый френч с элементами золота.
— Дайте, пожалуйста, советы по уходу за руками.
— Заботиться о руках нужно постоянно. А с наступлением холодной поры — особенно. Если кожа рук сухая, советую наносить очень тонким слоем сначала увлажняющий крем, а через пару минут питательный. Для нормальной кожи рук подойдут питательные и защитные крема. При уборке дома настоятельно рекомендую надевать перчатки, чтобы избежать контакта с агрессивными моющими средствами. Ваши ручки будут вам благодарны.
Что касается ногтей, их прочность зависит от того, насколько ваш организм обогащен минералами и витаминами. На ногтевую пластину положительно действует любой питательный крем, в котором есть витамины A, E и D, оливковое масло и лимонный сок. В зависимости от типа кожи делайте осенью увлажняющие и питательные маски для рук.
— А какой маникюр можно назвать самым практичным?
— Самые практичные, нарядные и в то же время классические варианты — белый или молочный френч.
— Как лучше сочетать маникюр с гардеробом?
— Маникюр может быть нейтральным, контрастным, темным, ярким. Френч, нюдовый маникюр и красный прекрасно смотрятся с нарядами в классическом стиле. Яркие, броские оттенки маникюра лучше сочетать с аксессуарами. Темные тона превосходно смотрятся с деловым гардеробом.
— Какой дизайн мечтаете создать в ближайшем будущем?
— Зимний в технике аквариумного френча с элементами 3D пейзажа.
— Что может маникюр рассказать о женщине?
— Знаете, не стоит «разгадывать» женщину по маникюру. Дизайн ногтей может меняться каждые две недели. А вот об эмоциональном состоянии он может кое-что поведать. Романтическое настроение передают цветочные мотивы, рисунки с сердечком. Яркое и дерзкое настроение создают длинные ногти (для каждой женщины это может быть разная длина) с притягивающим взгляд цветом или дизайном. Спокойствие прочитывается в нюдовых оттенках. Бунтарское настроение создают оттенки, приближенные к черному. Милое настроение создает френч — белый или пастельных тонов.
— Какой дизайн, по вашим наблюдениям, выбирают счастливые женщины?
— Маникюр счастливой женщины — тот, который она делает, не задумываясь о том, какую оценку ему дадут окружающие.
— Какие для вас главные критерии хорошего вкуса?
— В первую очередь — это ухоженность и изящество.
— Ирина, бывали ли вы в Украине?
— Конечно. Несколько раз в Киеве и Одессе. Очень люблю эти города. В Киеве мне понравилась Андреевская церковь, очень красив Крещатик. В Одессе мы часто гуляли по знаменитой Дерибасовской улице. В этом городе чудесное море — оно дарит умиротворение. С удовольствием при возможности снова приеду в Украину.
Ранее нейл-стилист рассказала об осенних трендах маникюра для офиса. А нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук назвала цвета — фавориты осени-2019.
Фото из альбома Ирины Иоселиани
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