Новые тренды в маникюре: аквариумный френч, модные цвета сезона (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр делает образ женщины ярким и неординарным. Новые тренды осени предоставляют модницам широкие возможности. Важно ориентироваться в этих тенденциях. Ведь в наше стремительное время тренды быстро меняются. И то, что было фаворитом прошлого сезона, может стать антитрендом. Сегодня прогнозирование трендов и их программирование — важная сфера фэшн-индустрии. Не учитывать их нет никакой возможности, если хотите выглядеть стильно, с шармом. И если вам это удастся, вы будете слышать в свой адрес комплименты, вдохновляться и вдохновлять других.

О новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Кишинева Ирина Иоселиани.

— С приходом осени в моду вновь возвращаются длинные ногти, — говорит Ирина Иоселиани. — И любительницы изящества и экстравагантности смело следуют новым тенденциям. Снова актуально матовое покрытие — оно создает по-настоящему осенние дизайны. Аквариумный френч позволяет воплощать смелые идеи. Осенью 2019 года актуальны фиолетовый, синий и черный цвета.

В моду вновь возвращаются длинные ногти

— А что в этом сезоне в антитренде?

— Чересчур сложная геометрия на ногтях.

— Осень — пора свадеб. И каждая девушка, которая выходит замуж, до деталей продумывает свой образ: платье, туфли, прическу, букет… Немаловажная деталь образа — красивый маникюр. Какой дизайн ногтей вы посоветуете невестам?

— Красиво смотрится дизайн с небольшими стразами. Блеск камней на одном пальчике — прекрасный акцент на красивом маникюре. Если вы не любительница страз, отдайте предпочтение френчу.

Фиолетовый цвет — один из фаворитов сезона

— Осенняя пора — время деловой активности, которая наблюдается после летнего затишья. Какой маникюр порекомендуете для офиса?

— Посоветую выбирать спокойные оттенки синего или пурпурного цвета.

— А что лучше всего подойдет для тех, кто много времени проводит в спортзале?

— Идеальный вариант — закругленная форма ногтей. Как вариант может быть мягкий квадрат.

— Как вы пришли в профессию?

— Нейл-стилистом я стала совершенно случайно. У меня за плечами два высших экономических образования. Но без опыта работы трудно трудоустроиться. Я решила, что пока не найду работу по специальности, буду делать маникюр. Но настолько полюбила эту профессию, что не представляю, как можно ее поменять на какую-то иную работу.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Музыка. Во время работы в кабинете почти всегда звучит музыка. Она создает настроение.

— Какой дизайн делает женщину моложе? А какие ногти могут добавить возраст?

— Женщина выглядит моложе с изящным ногтями любой длины. Именно изящество формирует облик молодости. Неухоженные же ногти женщину старят.

— А вы для себя этой осенью какой дизайн выбрали?

— Аквариумый френч с элементами золота.

Аквариумный френч позволяет воплощать смелые идеи

— Дайте, пожалуйста, советы по уходу за руками.

— Заботиться о руках нужно постоянно. А с наступлением холодной поры — особенно. Если кожа рук сухая, советую наносить очень тонким слоем сначала увлажняющий крем, а через пару минут питательный. Для нормальной кожи рук подойдут питательные и защитные крема. При уборке дома настоятельно рекомендую надевать перчатки, чтобы избежать контакта с агрессивными моющими средствами. Ваши ручки будут вам благодарны.

Что касается ногтей, их прочность зависит от того, насколько ваш организм обогащен минералами и витаминами. На ногтевую пластину положительно действует любой питательный крем, в котором есть витамины A, E и D, оливковое масло и лимонный сок. В зависимости от типа кожи делайте осенью увлажняющие и питательные маски для рук.

— А какой маникюр можно назвать самым практичным?

— Самые практичные, нарядные и в то же время классические варианты — белый или молочный френч.

— Как лучше сочетать маникюр с гардеробом?

— Маникюр может быть нейтральным, контрастным, темным, ярким. Френч, нюдовый маникюр и красный прекрасно смотрятся с нарядами в классическом стиле. Яркие, броские оттенки маникюра лучше сочетать с аксессуарами. Темные тона превосходно смотрятся с деловым гардеробом.

Тренд осени — матовое покрытие

— Какой дизайн мечтаете создать в ближайшем будущем?

— Зимний в технике аквариумного френча с элементами 3D пейзажа.

— Что может маникюр рассказать о женщине?

— Знаете, не стоит «разгадывать» женщину по маникюру. Дизайн ногтей может меняться каждые две недели. А вот об эмоциональном состоянии он может кое-что поведать. Романтическое настроение передают цветочные мотивы, рисунки с сердечком. Яркое и дерзкое настроение создают длинные ногти (для каждой женщины это может быть разная длина) с притягивающим взгляд цветом или дизайном. Спокойствие прочитывается в нюдовых оттенках. Бунтарское настроение создают оттенки, приближенные к черному. Милое настроение создает френч — белый или пастельных тонов.

Ирина Иоселиани: «Ухоженность и изящество — главные критерии хорошего вкуса»

— Какой дизайн, по вашим наблюдениям, выбирают счастливые женщины?

— Маникюр счастливой женщины — тот, который она делает, не задумываясь о том, какую оценку ему дадут окружающие.

— Какие для вас главные критерии хорошего вкуса?

— В первую очередь — это ухоженность и изящество.

— Ирина, бывали ли вы в Украине?

— Конечно. Несколько раз в Киеве и Одессе. Очень люблю эти города. В Киеве мне понравилась Андреевская церковь, очень красив Крещатик. В Одессе мы часто гуляли по знаменитой Дерибасовской улице. В этом городе чудесное море — оно дарит умиротворение. С удовольствием при возможности снова приеду в Украину.

Ранее нейл-стилист рассказала об осенних трендах маникюра для офиса. А нейл-стилист из Румынии Алина Рэнджук назвала цвета — фавориты осени-2019.

Фото из альбома Ирины Иоселиани



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