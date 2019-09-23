Шоу-бизнес

Вручение «Эмми»: Ким Кардашьян в черном бархатном платье и Эмилия Кларк с впечатляющим декольте (фото)

В воскресенье, 22 сентября, в Лос-Анджелесе, в Microsoft Theater, прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми». Напомним, лидерами по количеству номинаций были суперпопулярный сериал «Игра престолов» (32 номинации) и нашумевший мини-сериал «Чернобыль» (19 номинаций). Традиционно на «красной» дорожке блистали звезды кино и шоу-бизнеса. Некоторые наряды знаменитостей произвели настоящий фурор.

Создатели мини-сериала «Чернобыль» - британский актер Джаред Харрис (номинировался на «Эмми» за роль Валерия Легасова), шведский актер Стеллан Скарсгард (сыграл Бориса Щербину), режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзин

50-летний американский актер Питер Динклэйдж получил «Эмми» за исполнение роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов»

Украшением 71-й церемонии вручения премии «Эмми» стали единоутробные сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая модель в мире выбрала для вечера черное платье из латекса с яркими красными цветами от Richard Quinn. Этот наряд впервые был представлен всего несколько дней назад на Неделе моды в Лондоне. Ким пришла в черном бархатном платье от Vivienne Westwood

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк осталась без «Эмми», но произвела неизгладимое впечатление своим черным платьем от Valentino. Декольте 32-летней британской актрисы стало одной из наиболее обсуждаемых тем репортажей с воскресной церемонии

Майкл Дуглас номинировался на «Эмми» в категории «Лучший актер в комедийном сериале» за исполнение главной роли в «Методе Комински». К огорчению поклонников знаменитого актера, награда досталась другому. А ведь многие полагали, что в канун 75-летия Дугласа (юбилей выпадает на 25 сентября) премия ему обеспечена. Напомним, в этот же день 50 лет исполняется прекрасной супруге Майкла Кэтрин Зета-Джонс. Актриса выбрала для церемонии яркое вечернее платье от Georges Hobeika

Остался без «Эмми» и 57-летний Хью Грант. Британский актер номинировался в категории «Лучший актер в мини-сериале» за роль в «Очень английском скандале». Впрочем, неудача никак не отразилась на хорошем настроении Гранта и его жены Анны Эберштейн. 36-летняя шведка появилась на красной дорожке в черном мини-платье, украшенном огромным серебристым драконом

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что «Игра престолов» (восьмой сезон) получила «Эмми» в главной категории — «Лучший драматический сериал», а «Чернобыль» победил в своей номинации — «Лучший мини-сериал».

Фото Getty Images

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