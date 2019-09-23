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Вручение «Эмми»: Ким Кардашьян в черном бархатном платье и Эмилия Кларк с впечатляющим декольте (фото)
В воскресенье, 22 сентября, в Лос-Анджелесе, в Microsoft Theater, прошла 71-я церемония вручения премии «Эмми». Напомним, лидерами по количеству номинаций были суперпопулярный сериал «Игра престолов» (32 номинации) и нашумевший мини-сериал «Чернобыль» (19 номинаций). Традиционно на «красной» дорожке блистали звезды кино и шоу-бизнеса. Некоторые наряды знаменитостей произвели настоящий фурор.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что «Игра престолов» (восьмой сезон) получила «Эмми» в главной категории — «Лучший драматический сериал», а «Чернобыль» победил в своей номинации — «Лучший мини-сериал».
Фото Getty Images
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