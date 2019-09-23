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- 15:07 Смертельное ДТП под Одессой: стало известно о состоянии пострадавших
Смертельное ДТП под Одессой: стало известно о состоянии пострадавших
Состояние здоровья четырех пострадавших в субботнем жутком ДТП на двенадцатом километре автотрассы Одесса — Белгород-Днестровский улучшается. Об этом в понедельник, 23 сентября, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Оксана Рокунец-Сорочан.
«Двух пострадавших уже перевели из реанимационного отделения областной клинической больницы в палаты травматологического и нейрохирургического отделений. Водитель грузовика, который столкнулся с маршруткой, находится в травматологии под охраной», — сказала Рокунец-Сорочан.
Она отметила, что сложнее всего состояние четвертой потерпевшей, находящейся в городской клинической больнице № 11 — 30-летней жительницы Черноморска.
Руководитель обладминстрации Светлана Шаталова поручила департаменту здравоохранения обеспечить необходимое финансирование для лечения всех пострадавших в ДТП.
Шаталова также обратилась к руководству правоохранительных органов с просьбой безотлагательно предоставить информацию о каждом пострадавшем.
«Не надо ждать, пока решат вопрос компенсаций автотранспортные компании, чьи автомобили стали участниками ДТП, и страховая компания», — сказала Шаталова.
Кроме того, руководитель региональной службы автомобильных дорог Олег Варивода сообщил, что к ДТП привели действия водителей и другие нарушения, а не состояние дороги. По словам Вариводы, «все необходимые дорожные знаки были установлены, на трассе имеется разметка».
Главный дорожник региона полагает, что обезопасить этот участок можно двумя путями: это реконструкция с организацией многоуровневой развязки в районе поворота на Черноморск либо установка отбойника.
«Однако отбойник ухудшит ситуацию, поскольку придется пожертвовать одной полосой движения на подъеме в сторону Одессы. Эта трасса перегружена, поэтому лучше расширить опасный участок, чтобы фуры не выезжали на встречную полосу», — сказал Варивода.
Светлана Шаталова поручила создать рабочую группу из специалистов и до конца недели избрать путь решения проблемы.
Напомним, в полиции назвали возможную причину страшной аварии под Одессой, в которой погибли 9 человек.
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