Происшествия

Три года издевались над людьми: в Киеве будут судить одесских рабовладельцев (фото)

Участники преступной группировки, которая несколько лет держала в рабстве около сотни человек, предстанут перед судом. «Досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы завершено, соответствующий обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд столицы», — сообщили в прокуратуре. Ранее в Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых — украинки.

В ходе следствия установлено, что заказчиками «живого товара» были владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области, семейная пара: 38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины.

Отмечается, что в течение 2015—2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Одессы, Киева, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находившихся в уязвимом состоянии и не имевших постоянного места жительства. Им обещали работу с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, а также бесплатное жилье и питание.

Завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезде к месту назначения у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем рабочих размещали в бараках, по 15−20 человек — мужчин и женщин — в каждой комнатушке в нечеловеческих условиях.

«Более того, их постоянно подвергали физическому и психологическому насилию. Людей, которые отказывались работать или пытались убежать, охранники бараков жестко били в присутствии других работников — показательно, дабы другим неповадно было», — сообщили в прокуратуре.

После четырехмесячной спецоперации, включая «работу под прикрытием», в ноябре 2018 года полиция пресекла деятельность преступной группировки и освободила заложников.

Во время досудебного расследования установлено 82 потерпевших, которые уже подали гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн гривен. На имущество злоумышленников, среди которого 12 автомобилей и миллион гривен, изъятые при проведении обыска, наложен арест, сообщили правоохранители.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области местный житель взял в рабство и посадил на цепь своего 54-летнего знакомого.

А в Закарпатье женщину признали виновной в продаже в рабство сводной сестры и ее маленького сына.

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