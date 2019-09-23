- 16:26 Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака
- 16:24 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 16:15 В России снова "похоронили" Путина. На этот раз — вместе с Медведевым, Шойгу и Песковым
- 16:15 После громкого скандала Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»
- 16:00 Три года издевались над людьми: в Киеве будут судить одесских рабовладельцев
- 15:52 Гуляющий в харьковских дворах слон взбудоражил сеть
- 15:39 Самая массовая репатриация за всю историю мирного времени: разорился старейший в мире туроператор
- 15:36 Звезда «Интернов» подогрела слухи о разводе
- 15:33 Коломойский побрился: фото в новом образе
- 15:13 Зеленский записал новое обращение к украинцам: в сети указали на странность
- 15:07 Смертельное ДТП под Одессой: стало известно о состоянии пострадавших
- 15:06 9 месяцев был в коме: в Тернополе ребенок умер от осложнения после кори
Три года издевались над людьми: в Киеве будут судить одесских рабовладельцев (фото)
Участники преступной группировки, которая несколько лет держала в рабстве около сотни человек, предстанут перед судом. «Досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы завершено, соответствующий обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд столицы», — сообщили в прокуратуре. Ранее в Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых — украинки.
В ходе следствия установлено, что заказчиками «живого товара» были владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области, семейная пара: 38-летние гражданин Грузии и гражданка Украины.
Отмечается, что в течение 2015—2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Одессы, Киева, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находившихся в уязвимом состоянии и не имевших постоянного места жительства. Им обещали работу с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, а также бесплатное жилье и питание.
Завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезде к месту назначения у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем рабочих размещали в бараках, по 15−20 человек — мужчин и женщин — в каждой комнатушке в нечеловеческих условиях.
«Более того, их постоянно подвергали физическому и психологическому насилию. Людей, которые отказывались работать или пытались убежать, охранники бараков жестко били в присутствии других работников — показательно, дабы другим неповадно было», — сообщили в прокуратуре.
После четырехмесячной спецоперации, включая «работу под прикрытием», в ноябре 2018 года полиция пресекла деятельность преступной группировки и освободила заложников.
Во время досудебного расследования установлено 82 потерпевших, которые уже подали гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн гривен. На имущество злоумышленников, среди которого 12 автомобилей и миллион гривен, изъятые при проведении обыска, наложен арест, сообщили правоохранители.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области местный житель взял в рабство и посадил на цепь своего 54-летнего знакомого.
А в Закарпатье женщину признали виновной в продаже в рабство сводной сестры и ее маленького сына.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!