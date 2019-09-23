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После громкого скандала Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»

Магистр популярной телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь после громкого скандала с подкупом и обвинений в мошенничестве возвращается в интеллектуальное шоу.

На сайте «Игра-ТВ» сообщается, что приняли во внимание принесенные извинения Друзя и решили вернуть его в шоу. Хотя руководство Первого канала было против. В результате компромисса Александр не вернется в команду Виктора Сиднева до конца сезона. Вместо магистра игру продолжит Инна Семенова. Друзь сможет играть только в следующем сезоне.

«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесённые Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», — прокомментировал Президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.

Напомним, скандал разгорелся в феврале 2019 года. Тогда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы выиграть главный приз. Якобы Друзь просил выдать ему заранее все вопросы викторины, пообещав процент от выигранной суммы.

В свою очередь Друзь говорил, что это Бер был инициатором аферы. В итоге от участия в программах отстранили обоих. После публичных извинений Друзя производители программы и Первый канал сменили гнев на милость.

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