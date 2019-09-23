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Легкий рецепт пышных оладий: быстро и вкусно (фото)
Вкусные и сытные оладьи любят и взрослые, и дети. Особенно аппетитны пышные оладушки. Но приготовить их — целое искусство. Для этого нужно знать многие тонкости. Легким рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Лондона Наталья Ганиева.
— Эти оладушки приготовить несложно, — говорит Наталья Ганиева. — Но, думаю, они вам понравятся.
Пышные оладьи
Для их приготовления понадобятся
2 стакана муки
1яйцо
0,5 ч. л. соды
2 ст. л. сахара
щепотка соли
1 ч. л. ванильного сахара
Всё перемешать и влить 300 мл теплого кефира (можно заменить греческим йогуртом)
Размешать и выпекать оладушки на медленном огне.
И приятного аппетита!
— С чем лучше подавать оладьи?
— Можно со сгущенкой, вареньем, сметаной, ягодами. Это дело вкуса.
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Фото Натальи Ганиевой
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