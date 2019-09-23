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Стиль жизни

Легкий рецепт пышных оладий: быстро и вкусно (фото)

16:31 23 сентября 2019 106
оладьи
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Вкусные и сытные оладьи любят и взрослые, и дети. Особенно аппетитны пышные оладушки. Но приготовить их — целое искусство. Для этого нужно знать многие тонкости. Легким рецептом лакомства с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Лондона Наталья Ганиева.

— Эти оладушки приготовить несложно, — говорит Наталья Ганиева. — Но, думаю, они вам понравятся.

Пышные оладьи

Для их приготовления понадобятся

2 стакана муки

1яйцо

0,5 ч. л. соды

2 ст. л. сахара

щепотка соли

1 ч. л. ванильного сахара

Всё перемешать и влить 300 мл теплого кефира (можно заменить греческим йогуртом)

Размешать и выпекать оладушки на медленном огне.

И приятного аппетита!

— С чем лучше подавать оладьи?

— Можно со сгущенкой, вареньем, сметаной, ягодами. Это дело вкуса.

Ранее «ФАКТЫ» давали легкий рецепт домашнего кетчупа от известного черниговского кулинара Елены Зиберт. А о вкуснейших блюдах из тыквы «ФАКТАМ рассказал Эктор Хименес-Браво.

Фото Натальи Ганиевой

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