Происшествия

Скрывавшийся за границей обидчик Мустафы Найема задержан сразу после возвращения в Украину

В Украине задержали одного из нападавших на бывшего народного депутата Мустафу Найема. Об этом сообщил его брат адвокат Маси Найем в Facebook.

По его словам, Магомед-Амин Саитов, которого разыскивала полиция, вернулся в Украину и был задержан. Адвокат удивлен, как Магомед-Амин Саитов смог пересечь границу Украины.

«Сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович», — написал Маси Найем.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой сначала возникла словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Были задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый — Магомед-Амин Саитов — успел сбежать и скрывался на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. Шевченковский райсуд Киева постановил взять Саитова под стражу.

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