Мир

В Швейцарии протестовали против внедрения 5G: оказывается, этот стандарт связи опасен

В столице Швейцарии городе Берне 21 сентября состоялась акция против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом пишет Deutsche Welle.

По сообщениям, в акции приняли участие несколько тысяч человек. Активисты считают, что могут подвергнуться облучению. Некоторые из демонстрантов и вовсе думают, что внедрение в Швейцарии 5G является преступлением против прав человека.

«Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, — это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G», — считает один из организаторов митинга Тамлин Шибер Ульман.

Также, по мнению демонстрантов, мобильная технология может оказать серьезное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

«Они (активисты — ред.) делают акцент на том, что риски, которые она (5G — ред.) несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии», — пишет DW.

Издание напоминает, что в феврале этого года Швейцария представила 5G трем крупным операторам, а уже с начала июля в стране заработали 334 вышки с частотами 5G. Отмечается, что Женева, Фрибур, Во и Невшатель пока что не строили антенны в качестве меры предосторожности.

На данный момент проводятся исследования действия 5G на здоровье человека. Сообщается, что Всемирная организация здравоохранения уже начала оценивать риск для здоровья от воздействия радиочастотных полей. До конца года швейцарская группа экспертов, изучающая риски внедрения 5G, должна опубликовать свои выводы.

Напомним, что в планах Министерства цифровой трансформации Украины — стопроцентное покрытие территории Украины 3G- и 4G-связью и доступ к широкополосному интернету во всех населенных пунктах до 2023 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению технического эксперт компании Ericsson, в связи с тем, что 5G на первых этапах будет иметь точечное покрытие, сетью можно будет пользоваться в торговых центрах или публичных местах, где оператор посчитает нужным это покрытие обеспечить. А во всех остальных местах пребывания терминал будет работать на 3G или 4G.

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