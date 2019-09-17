24 сентября 2019

Ну, вот, друзья мои, решил уже окончательно утомить вас очередным обращением к теме счастья, посчитав, что актуальности она своей не утратила. А в свете некоторых последних событий даже несколько приобрела. И перескажу вам в связи с этим современную притчу, дающую ещё один повод для размышления на тему, безусловно волнующую каждого из нас.

На одной из планет далекой галактики уже давно работал не совсем обычный магазин. Вывески на нем не было. Её однажды сорвало космическим ветром. А на изготовление новой хозяин решил не тратиться, потому что всем и так было известно, чем в этом магазине торгуют. В магазине продавались… желания. Какие угодно, на любой вкус, в широком ассортименте. Одни, слышавшие об этом магазине давно, даже ни разу в него не заглядывали. Это были те, кому по жизни казалось, что любое их желание должно исполняться само собой и что для этого им вовсе не стоит напрягаться, прилагая какие-то усилия. Другие, заглянув в магазин, подолгу стояли у прилавка, изучая длинный список цен.

А цены, следует заметить, порой действительно вызывали недоумение. Ну, например, случайное замужество можно было приобрести практически задаром. А по-настоящему счастливая семейная жизнь стоила непомерно дорого — за неё следовало заплатить и умением не только любить своих родных и близких, но и жертвовать ради них всем, что есть. За личное счастье нужно было платить персональной ответственностью, умением ценить то, что тебе даётся по жизни, осознанием собственной значимости и риском на каком-то этапе потерять некоторых друзей и добрых знакомых.

Ещё дороже стоила власть. За неё нужно было заплатить отказом от целого ряда своих убеждений, способностью всему сомнительному находить рациональные объяснения, умением часто отказывать просьбам и даже мольбам нуждающихся в твоей помощи, а также талантом постоянно говорить о себе, показывать себя, наслаждаясь угодливостью одних людей и пренебрегая неодобрением других.

Не очень высокой была цена на любимую работу. Но и за неё приходилось платить отказом от веры в собственные силы, от готовности самостоятельно планировать свою жизнь и от разрешения себе работать там, где просто нравится, а не там, где можно было бы, напрягаясь и постоянно развиваясь, добиваться чего-то гораздо бОльшего.

Не каждый посетитель магазина готов был приобрести понравившийся товар. Одни, соразмерив свои желания со своими возможностями, сразу же разворачивались и уходили. Другие пытались торговаться, прося для себя скидку или выспрашивая, когда намечается сезонная распродажа. Но были и такие, кто, уточнив цену, быстро рассчитывался заранее приготовленными сбережениями и, получив долгожданный товар, завёрнутый в шуршащую упаковочную бумагу, радостно покидал магазин. Наблюдавшие за этим посетители думали, что это какой-то знакомый хозяина и желание ему наверняка досталось «по блату».

Владельцу магазина не раз предлагали снизить цены на товары, особенно первой необходимости, убеждая его в том, что тогда, дескать, и покупателей прибавится, и выручка от продаж увеличится. Но он постоянно отказывался, объясняя свою позицию тем, что увеличение оборота может сказаться на качестве желаний. А когда его спрашивали, не боится ли он разориться, хозяин качал головой и уверял, что во все времена хватало людей, желающих рискнуть, круто изменив свою жизнь, враз отказавшись от уже сложившегося и порядком поднадоевшего привычного ритма жизни, способных поверить в свои самые невероятные желания и готовых заплатить за них любую цену.

И не многие посетители магазина обращали внимание на скромное объявление, висевшее на стене слева от прилавка: «ЕСЛИ ТВОЁ ЖЕЛАНИЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ, ЗНАЧИТ ОНО ЕЩЁ НЕ ОПЛАЧЕНО…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.