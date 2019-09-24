Спорт

Британский суд приговорил семейную пару к реальным тюремным срокам за распространение фотографий тела 28-летнего футболиста «Кардифф Сити» Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе над Ла-Маншем в январе 2019-го, сообщает The Sun.

Речь идет о 62-летнем Кристофере Эшфорде и 49-летней Шерри Брей (на фото), которые незаконно получили доступ к видеозаписи из морга Борнмута и несколько раз посмотрели вскрытие. Затем женщина сделала фото и отправила мужу. В итоге снимки попали в социальные сети. Поняв, что полиция начала расследование, Шерри удалила фото и попросила сделать то же самое супруга. Данные полученные с телефона женщины показали, что, помимо Салы, она сфотографировала еще один труп.

Суд приговорил Шерри Брей к 14 месяцам тюрьмы, а Кристофер Эшфорд получил 5 месяцев. Оба признали свою вину.

Действия преступников прокомментировала сестра Эмилиано Салы — Ромина.

«Я увидела фотографии тела Эмилиано, просочившиеся в Instagram. Не могу поверить, что есть такие злые люди, которые могли сделать такое. Попыталась скрыть снимки. Люди шутили над ними, мне было больно. Мы никогда не забудем это», — заявила Ромина.

Эмилиано Сале было всего 28 лет

К слову, «Нант» и «Кардиффа» все еще не могут достичь компромисса в вопросе суммы компенсации за погибшего Эмилиано Салу, сообщает L'Equipe. Уже вмешалась ФИФА.

Французская сторона по-прежнему требует 17 миллионов евро без учета бонусов, как было прописано в контракте. Валлийцы, в свою очередь, отказываются платить, настаивая, что соглашение аргентинца не вступило в законную силу. ФИФА проведет совещание по этому делу в середине недели и в начале следующей вынесет вердикт, который можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что Сала во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф». 21 января он попрощался с одноклубниками, и легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu с Эмилиано Салой вылетел из Нанта в Кардифф. Но примерно за час до запланированного прибытия борт пропал с радаров. Обломки воздушного судна нашли 3 февраля на дне пролива Ла-Манш, а на следующий день в обломках обнаружили тело Салы. Тело пилота Ибботсона до сих пор не найдено.

В ходе расследования выяснилось, что пилот самолета не имел лицензии на перевозку пассажиров. А Эмилиано Сала, ставший после перехода из французского «Нанта» в английский «Кардифф Сити» самым дорогим игроком за всю историю валлийского клуба, перед злосчастным вылетом оставил в соцсетях голосовое сообщение. Футболист говорил, что боится лететь, и ему кажется, что этот самолет вот-вот развалится. 16 февраля с Эмилиано Салой простились в его родном городе Прогресо. На похороны аргентинца пришла его любимая собака.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына.

Фото The Sun, Getty Images



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