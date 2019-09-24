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Кто круче — Рэмбо или Рокки? Сталлоне озвучил свою версию (фото)
Актер Сильвестр Сталлоне в эксклюзивном интервью, которое ранее опубликовали «ФАКТЫ», рассказал, кем бы из двух своих самых знаменитых героев — боксером Рокки или солдатом Рэмбо — он бы предпочел быть в реальной жизни. Беседуя с журналистом The Interview People после премьеры своего весьма жесткого фильма «Рэмбо: последняя кровь», актер, среди прочего, ответил на вопрос: «Если бы у вас была возможность выбрать, кем быть — Рокки или Рэмбо, кого бы вы предпочли?».
«Думаю, Рокки. В нем есть хоть немного оптимизма. И он умеет смеяться. Рокки знает, что не слишком умен. Он очень реалистично оценивает свои возможности. Он многого добился, но и очень много потерял. Тут недавно поклонники Рокки подсчитали, что из проведенных им 52 боев 27 он проиграл. Но он относится к этому философски. Рэмбо же не умеет проигрывать».
— Значит, Рокки?
— Да, вне всяких сомнений. С этим персонажем я готов идти до конца жизни. Мы вместе выросли, так почему же я должен отказываться от него? К тому же у Рэмбо нет семьи, а я без этого свою жизнь не представляю.
— Кстати, а почему у Джона нет ни жены, ни ребенка?
— Какие дети? У него даже собаки нет! Рэмбо полностью сфокусирован на себе. И он — изгой.
Полное интервью со Сталлоне читайте здесь.
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