Условия кредита и его реальная стоимость: банкам запретили скрывать информацию в рекламе

Деньги

Парламент окончательно утвердил закон, обязывающий банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. После принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг» Национальный банк получил все полномочия для защиты их прав.

«Реальные проценты по кредитам иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе»

«На протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из государственный органов, — говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте НБУ. — Как следствие — только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тысяч жалоб от потребителей, возмущенных качеством финуслуг. В то же время НБУ из-за отсутствия соответствующего мандата не имел возможности ни предупредить злоупотребления, ни принять меры в отношении нарушителей».

Напомним, что законом предусматривается наказание финансовых компаний и банковских учреждений за то, что они предоставляют ложную информацию о своих услугах. В частности, относительно процентных ставок по кредитам и депозитам, относительно комиссий и других платежей, которые указаны в кредитном соглашении, но отсутствуют в рекламе финансовой услуги.

«Сегодня обманчиво указанные процентные ставки по кредитам различных как банковских, так и небанковских финансовых учреждений являются одним из самых распространенных нарушений и одновременно одной из наибольших проблем граждан во время получения финансовых услуг, — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий. — Ведь реальные проценты, которые иногда в сотни раз превышают указанные в рекламе, могут ставить людей в неожиданно трудное положение, повышая социальное напряжение».

Также, по словам Якова Смолия, принятый закон позволит устранить навязывание финансовыми учреждениями ненужных услуг, изменение существенных условий договоров без предупреждения или в одностороннем порядке, а также передачу персональных данных третьим лицам.

Теперь, согласно принятому закону, в Кодекс об административных правонарушениях включаются нормы, которые определяют нарушения прав потребителей финансовых услуг как административные правонарушения.

Важно, что теперь для всех финансовых учреждений-кредитодателей устанавливается единый формат расчета общей стоимости кредита и единая формула расчета реальной годовой процентной ставки, а результаты таких расчетов должны быть указаны в договоре о потребительском кредите. Кроме того, теперь для банков и небанковских финансовых учреждений вводятся одинаковые правила в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них, а также установлена одинаковая ответственность за нарушение прав потребителей.

Стоит отметить, что принятие закона о защите прав потребителей финансовых услуг было одними из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

«Суть мошенничества со стороны финансового учреждения обычно заключается в том, что он не рассказывает клиенту обо всех платежах, а указывает эти платежи мелким шрифтом в договоре»

Так какую же информацию о кредите теперь будут обязаны предоставлять финансовые учреждения?

«Все тарифы, комиссионные сборы, всевозможные дополнительные начисления, которые должен уплатить заемщик за пользование кредитом, включая услуги третьих лиц, например, плату за страховки или нотариальные услуги, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Причем эта информация должна быть в понятной для клиента форме. Ведь суть мошенничества со стороны финансового учреждения обычно заключается в том, что он не рассказывает потенциальному клиенту обо всех платежах, а указывает эти платежи мелким шрифтом в договоре, надеясь на то, что клиент не заметит данную информацию. В большинстве случаев именно так и происходит.

Особой наглостью в обмане клиентов отличаются как раз финансовые компании, предоставляющие «быстрые кредиты». Они рекламируют так называемый бесплатный кредит. И клиент действительно получает «бесплатную» ссуду, но только на первый день или несколько дней. Потом ставка часто превышает 1000% (!) годовых. Ведь плата по кредиту в размере 3% в день от суммы задолженности не редкость, а это 1080% годовых.

Поэтому главной задачей закона является требование предоставить клиенту всю информацию об условиях кредита в понятной форме. За нарушение этого требования предусмотрены конкретные санкции. Согласно статье 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в которую данным законом вносятся изменения, за неполное предоставление или непредоставление либо несвоевременное предоставление информации об условиях кредита предусмотрен штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан. То есть от 850 до 1700 гривен. При повторном нарушении в течение года штраф возрастает до 200 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть до 3400 гривен.

Однако люди должны помнить: чтобы не стать жертвой недобросовестных финансистов, нужно внимательно читать письменный договор, желательно на бумажном носителе. Но в современном мире все чаще используется публичная оферта на сайте поставщика финансовой услуги, поэтому, прежде чем брать быстрый или какой-либо другой кредит, необходимо изучить информацию на сайте финансовой компании или банка. Нужно детально ознакомиться с тарифами, которые также публикуются на сайте финучреждения.

Практически все финансовые компании и банки имеют горячую линию. Туда можно позвонить и расспросить обо всех условиях кредита, уточнить непонятные детали.

Обычно такая поддержка клиентов сфокусирована на продаже услуги, а это означает, что менеджеры предоставляют неполную информацию о тарифах или прямо врут клиенту. Поэтому стоит задать прямой вопрос менеджеру финансового учреждения: какие еще платежи придется внести, кроме возврата кредита. Важно подчеркнуть, что вас интересует вся информация по всем дополнительным платежам. Ведь даже без нового закона о защите прав потребителей финансовых услуг финансовое учреждение обязано предоставить такую информацию в полном объеме.

Сегодня практически каждый человек имеет смартфон. Записав разговор с менеджером на диктофон, он может использовать данную информацию в суде, если его обяжут внести дополнительные суммы, которые не были учтены в тарифах и в предоставленной устно информации.

Я не думаю, что в случае финансового спора в суде финучреждение будет отрицать тот факт, что информация предоставлялась его сотрудниками только на основании записи телефонного разговора, так как доказать обратное очень легко по официальным телефонам финучреждения, времени звонка, которое записывается и сохраняется оператором мобильной связи, и с помощью других, легко доступных для судебного следствия инструментов", — подытожил Невмержицкий.

Стоит напомнить, что ранее, еще до принятия данного закона, в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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