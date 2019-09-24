В Киеве на ходу вспыхнул автомобиль — проспект затянуло дымом (видео)

Происшествия

24 сентября чрезвычайное происшествие произошло на Воздухофлотском проспекте Киева: во время движения загорелся один из автомобилей. Об этом группа «Киев Оперативный» сообщает в Facebook. В последние дни в столице произошел целый ряд пожаров — они происходят в разных районах города.

Автомобиль вспыхнул перед поворотом с Воздухофлотского проспекта на улицу Фучика. Проспект затянуло дымом. Автомобиль остановился, и многие водители поспешили на помощь, но их попытки погасить пламя были безуспешными. Вызвали спасателей ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве прогремели взрывы — на нефтебазе загорелись цистерны с топливом. Возникла опасность распространения пламени. Горящее топливо разлилось на площади около 500 квадратных метров, пожарные полностью перекрыли улицу Вискозную.

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